به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری سخنگوی شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شریان)، در صفحه شخصی خود، با اشاره به ضرورت تغییر ریل در مدیریت شهری و تمرکز بر الگوهای تحولی، بر اهمیت عدالت در توزیع منابع تأکید کرد.

اکبری در این رابطه تصریح کرد: در برنامه تحولی شهر، تقویت زندگی محله‌ای یک اصل بنیادین است. بر این اساس، کیفیت خدمات در تمامی نقاط شهر، اعم از مناطق برخوردار و کم‌برخوردار، باید به صورت عادلانه تأمین شود.

وی با تأکید بر صیانت از حقوق اقتصادی شهروندان افزود: در این الگو، هیچ گونه بار مالی اضافی بر مردم تحمیل نخواهد شد و اولویت اصلی، ارتقای سطح رفاه عمومی بدون فشار بر معیشت مجاوران است.

سخنگوی شریان با انتقاد از رویکردهای قدیمی و شعارزده در مدیریت شهری، نقش جوانان را کلیدی توصیف کرد و گفت: معتقدیم حق مردم تنها با تلاش مخلصانه و کارآمدی جوانانه ادا می‌شود. دوران چهره‌های تکراری، غوغاسالاری و شعارزدگی به پایان رسیده و تنها با تکیه بر توان نسل جوان است که می‌توان تحولی واقعی را رقم زد.