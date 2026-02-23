  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

اکبری: حق مردم تنها با تلاش مخلصانه و کارآمدی جوانانه ادا می‌شود

سخنگوی شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شریان) گفت: معتقدیم حق مردم تنها با تلاش مخلصانه و کارآمدی جوانانه ادا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری سخنگوی شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شریان)، در صفحه شخصی خود، با اشاره به ضرورت تغییر ریل در مدیریت شهری و تمرکز بر الگوهای تحولی، بر اهمیت عدالت در توزیع منابع تأکید کرد.

اکبری در این رابطه تصریح کرد: در برنامه تحولی شهر، تقویت زندگی محله‌ای یک اصل بنیادین است. بر این اساس، کیفیت خدمات در تمامی نقاط شهر، اعم از مناطق برخوردار و کم‌برخوردار، باید به صورت عادلانه تأمین شود.

وی با تأکید بر صیانت از حقوق اقتصادی شهروندان افزود: در این الگو، هیچ گونه بار مالی اضافی بر مردم تحمیل نخواهد شد و اولویت اصلی، ارتقای سطح رفاه عمومی بدون فشار بر معیشت مجاوران است.

سخنگوی شریان با انتقاد از رویکردهای قدیمی و شعارزده در مدیریت شهری، نقش جوانان را کلیدی توصیف کرد و گفت: معتقدیم حق مردم تنها با تلاش مخلصانه و کارآمدی جوانانه ادا می‌شود. دوران چهره‌های تکراری، غوغاسالاری و شعارزدگی به پایان رسیده و تنها با تکیه بر توان نسل جوان است که می‌توان تحولی واقعی را رقم زد.

کد خبر 6758018
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها