دوازدهمین پیروزی هندبالیست های مس کرمان برابر فراز بام به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم لیگ برتر هندبال مردان دوشنبه شب با دو دیدار در سالن تجلی شهر کرمان درحالی پیگیری شد که تیم مس کرمان با نتیجه ۳۵ بر ۲۹ توانست تیم فراز بام دهدشت را شکست دهد.

در مرحله دوم بازی‌های متمرکز لیگ برتر هندبال که به میزبانی کرمان برگزار شد مس کرمان آخرین دیدار خود در این مرحله را برابر فراز بام دهدشت درحالی برگزار کرد که در این بازی نیز ۳ بازیکن تاثیرگذار خود یعنی الله‌کرم استکی، رضا شجاعی و محمدحسین فرخی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت.

بازی که در ابتدا برای مسی‌ها گره خورده بود با دفاع خوب فراز بام همراه بود و درحالی که مسی ها چندین بار تلاش کردند دروازه فراز بام را باز کنند گل اول بازی به‌وسیله تیم مهمان زده شد.

در سوی دیگر میدان افشین صادقی گل اول مس را زد تا بازی به تساوی برسد.

گل دوم فراز بام از روی نقطه پنالتی زده شد و دو تیم پایاپای پیش می‌رفتند تا درحالی که پیرزاده در چند موقعیت با دفاع فشرده فرازبامی‌ها در گلزنی ناکام بود فراز بام گل تساوی راهم بزند.

در نیمه اول که دو تیم در گلزنی سایه به سایه یکدیگر پیش می‌رفتند سیوهای کیانوش پالاد گلر تیم مس کرمان نقش به‌سزایی در بسته نگه داشتن دروازه نارنجی‌ها داشت. او در نیمه اول ۸ سیو موفق داشت.

مسی‌ها که برای زیاد کردن فاصله رو به پاورپلی آورده بودند اگرچه موفق به گلزنی شدند اما باز هم گل دریافت کردند تا فاصله خیلی نشود.

در دقایق پایانی بازی در نیمه اول محمدرضا کاظمی اولین گلش در این بازی را زد تا اختلاف برای اولین بار به ۳ گل برسد و مس با نتیجه ۱۷ بر ۱۴ برنده نیمه اول باشد.

نیمه دوم نیز با گلزنی تیم مهمان شروع شد اما نیمه دوم مسی‌های کرمان بازی بهتری از خود به نمایش گذاشتند تا اختلاف را بیشتر و بیشتر کنند.

مس در نیمه دوم اختلاف را به ۸ گل هم رساند اما حریف سرسخت این تیم تا آخرین ثانیه‌ها برابر مسی‌ها تلاش کردند و ۲۵امین گل خود را نیز در آخرین ثانیه بازی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساندند.

این بازی که در پایان با نتیجه ۳۵ بر ۲۹ به پایان رسید دوازدهمین پیروزی هندبالیست‌های مس در این فصل بود تا نارنجی‌پوشان با ۲۶ امتیاز سایه به سایه سایر مدعیان در تعقیب صدر جدول باشد.