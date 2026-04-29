سرهنگ بهمن گرجیان، فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد، اعلام کرد: «در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق و مخابرات در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ گلستان قرار گرفت.»
وی افزود: «ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشتهای هدفمند موفق به کشف و شناسایی سرنخهای سارق حرفهای و سابقهدار شدند و طی عملیاتی غافلگیرانه، متهم را که در مخفیگاه خود پنهان شده بود، دستگیر کردند.»
سرهنگ گرجیان تصریح کرد: «متهم پس از دستگیری در بازجوییهای اولیه در کلانتری به ۱۶ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.»
وی در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای انتظامی، هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.
