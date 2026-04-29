۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۵

دستگیری سارق حرفه‌ای کابل برق و مخابرات در شهرستان بویراحمد

دستگیری سارق حرفه‌ای کابل برق و مخابرات در شهرستان بویراحمد

یاسوج-فرمانده انتظامی بویراحمد از دستگیری سارق حرفه‌ای و مالخر کابل برق و مخابرات با اعتراف به ۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بهمن گرجیان، فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد، اعلام کرد: «در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق و مخابرات در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ گلستان قرار گرفت.»

وی افزود: «ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌های هدفمند موفق به کشف و شناسایی سرنخ‌های سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار شدند و طی عملیاتی غافلگیرانه، متهم را که در مخفی‌گاه خود پنهان شده بود، دستگیر کردند.»

سرهنگ گرجیان تصریح کرد: «متهم پس از دستگیری در بازجویی‌های اولیه در کلانتری به ۱۶ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.»

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای انتظامی، هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.

