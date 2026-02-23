بیانیه ۲۰ کشور اسلامی و اروپایی درمحکومیت سلطه اسرائیل بر کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ۲۰ کشور شامل کشورهای اسلامی، عربی و اروپایی با صدور بیانیهای مشترک، تصمیمات اسرائیل برای گسترش کنترل غیرقانونی بر کرانه باختری را بهشدت محکوم کردند.
در این بیانیه تأکید شده است که شهرکهای اسرائیلی غیرقانونی بوده و توسعه آنها نقض آشکار حقوق بینالملل است.
امضاکنندگان در این بیانیه همچنین اعلام کردند که تصمیمات اخیر اسرائیل با هدف حرکت بهسوی الحاق عملی و غیرقابلقبول کرانه باختری به دیگر اراضی اشغالی گرفته شده است.
این بیانیه میافزاید که اقدامات اسرائیل در قبال کرانه باختری، تلاشها برای تحقق صلح در منطقه و همچنین طرحهای مرتبط با غزه را تضعیف میکند و پیامدهای منفی برای ثبات کل منطقه به دنبال خواهد داشت.
کشورهای مذکور همچنین از اسرائیل خواستند که درخصوص کرانه باختری از تصمیمات خود عقب نشینی کند.
در این بیانیه تأکید شده است: ما از اسرائیل می خواهیم که خشونت شهرک نشینان را متوقف کرده و مسئولینی که قانون (توقف خشونت ها علیه مردم فلسطین) را زیر پا می گذارند، مجازات کند.
کشورهای ۲۰ گانه مذکور همچنین مخالفت قاطعانه خود را با تغییر بافت جمعیتی و شرایط میدانی از سال ۱۹۶۷ از جمله در قدس شرقی را اعلام کردند.
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