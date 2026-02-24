به گزارش خبرگزاری مهر، نقی زهی روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس و اعضای خانه کارگر و تشکل‌های کارگری استان، با اشاره به جایگاه نیروی کار در پویایی اقتصاد اظهار کرد: کارگران به عنوان محور تولید، نقش تعیین‌کننده‌ای در استحکام بنیان‌های اقتصادی دارند و هرگونه برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه باید با در نظر گرفتن ظرفیت این قشر انجام شود.

وی تعامل سازنده با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی را از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان دانست و افزود: برای عبور از چالش‌های موجود، لازم است زمینه حضور و فعالیت مؤثر بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شود تا سرمایه‌گذاری و تولید رونق گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی با اشاره به برخی عوامل اثرگذار بر تورم تصریح کرد: افزایش تقاضا در برابر عرضه محدود و همچنین شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌تواند به تشدید گرانی‌ها منجر شود؛ از این رو تقویت تولید داخلی و کاهش موانع فعالیت اقتصادی، راهکاری اساسی برای کنترل این روند است.

وی تأکید کرد: تقویت کارفرمایان به بهبود وضعیت اشتغال و معیشت کارگران منجر می‌شود و در نهایت، چرخه تولید و اقتصاد را پویاتر می‌کند.

زهی همچنین از راه‌اندازی مراکز «پایگاه مشاوره و خدمات دولت به بخش خصوصی» در استان خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این مراکز، تسهیل ارائه خدمات و کاهش بروکراسی اداری برای فعالان اقتصادی است.

وی ایجاد مرکز تأمین مالی را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا عنوان کرد و افزود: وابستگی صرف به تسهیلات بانکی پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری نیست و باید از ابزارهای نوین تأمین مالی برای حمایت از طرح‌های تولیدی بهره گرفت.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه کارگری استان پرداختند و بر ضرورت تقویت امنیت شغلی و حمایت از تولید تأکید کردند.