کتاب مجموعه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به قلم نقی زهی، کارشناس رسمی دادگستری، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی و مولف بیش از ۵۰ عنوان کتاب، به عنوان مجموعه تحلیلی و کامل در این حوزه منتشر شد.

در این کتاب تمامی مستندات قانونی اشاره شده در متن، همانند کتاب‌های قانون بودجه منتشره سنوات قبل این مولف، به صورت پاورقی ارائه شده است که استفاده و بهره‌مندی کامل از مطالب قانون بودجه را سهل نموده است و به عنوان ویژگی آن به شمار می‌رود.

این کتاب که جزو جامع‌ترین کتاب‌های موجود قانون بودجه محسوب می‌شود در ۵ فصل به شرح زیر در اختیار عموم قرار گرفته است:

فصل ۱: مطالعه تطبیقی سازوکار اجرایی، منابع و مصارف قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ کل کشور

فصل ۲: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

فصل ۳: ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور ماده واحده و برخی جداول مهم و پرکاربرد

فصل ۴: مصوبه افزایش ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ کل کشور

فصل ۵: تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی مندرج در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور