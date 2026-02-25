سردار محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز از مرزهای زمینی، مرزبانان مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی گمرک سرو حین کنترل مسافرین ورودی به یک نفر مشکوک و جهت بررسی بیشتر و بازرسی های لازم وی را متوقف کردند.

وی افزود: مرزبانان با در نظر گرفتن کلیه موازین قانونی شخص مد نظر را مورد بازرسی بدنی قرار داده و توانستند مقدار ۴۶۰ هزار دلار ارز خارجی قاچاق از محل جاساز در قسمت های مختلف لباس و بدن متهم کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی ارز مکشوفه را ۷۴۵ میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال برآورد کردند، افزود: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به همراه ارز مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.