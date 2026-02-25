به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته سال آینده تقویم بسیار فشرده ای پیش رو دارد که به نظر می رسد تدارک ویژه و البته برنامه ریزی دقیق می طلبد. در رده سنی بزرگسالان که تکلیف با مشخص شدن کادر فنی و برگزاری مسابقات انتخابی و آغاز اردوها روشن است. اما در رده های سنی پایه تاکنون کاری صورت نگرفته است.

تیم های رده سنی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال مسابقات مهمی چون قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان و المپیک سنگال را پیش رو دارند. رویدادهای مهمی که می تواند چالش جدی برای فدراسیون باشد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که مسئولان فدراسیون در حال انتخاب کادر فنی این تیم ها هستند. مسابقات انتخابی رده سنی پایه برای دهه سوم فروردین ماه برنامه ریزی شده و طی یکی دو هفته آینده ترکیب کادر فنی تیم ها در هر دو گروه دختران و پسران معرفی خواهد شد.

در حالی که سال های گذشته برای هر رده سنی یک کادر فنی جداگانه انتخاب می شد، سال گذشته برای هدایت این تیم ها از یک مدل جدید رو نمایی شد. یعنی یک کادر فنی برای هر سه رده انتخاب شد و در مقایسه با یکی دو سال گذشته در مجموع نتایج بهتری هم کسب شد.

در این شرایط مسئولان فدراسیون قرار است همانند سالهای قبل از چند مربی در کادر فنی این تیم ها استفاده کنند، با این تفاوت که یک نفر به عنوان مدیر فنی، کار نظارت و هماهنگی را برعهده خواهد داشت.

براساس اطلاعات خبرنگار مهر قرار است در گروه دختران فرخناز ارباب به عنوان سرمربی تیم‌های نوجوانان و جوانان و فائزه ترکمان به عنوان سرمربی تیم امید، در گروه پسران هم امیر مهدی‌زاده به عنوان سرمربی تیم امید و مهدی جعفری به عنوان سرمربی تیم جوانان انتخاب شده و در رده نوجوانان هم فدراسیون در حال بررسی گزینه های مد نظرش است.

برای پست مدیریت فنی مسئولان فدراسیون چند گزینه را روی میز دارند که به نظر می رسد شانس مهدی عموزاده از سایر نفرات بیشتر است. سرگروه سابق تیم ملی تجربه خوبی از رقابت های سال گذشته دارد و با شناخت خوبی که از نفرات داخلی و تیم های رقیب دارد، می تواند در این بخش کمک کند.

به هر حال اگر قرار است در این سه رویداد مهم تیم های کاراته نتایج خوبی کسب کرده و برای حضور در سنگال سهمیه لازم را کنیم، باید از همین روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۵ کار آماده سازی را آغاز کند.