حجت‌الاسلام محمد گوهری، سرتیم نویسندگان کتاب «بر مدار مقاومت» از مجموعه «زندگی با آیه‌ها» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره محتوای این اثر توضیح داد: کتاب «بر مدار مقاومت» مجموعه‌ای منسجم از مباحث قرآنی با رویکرد سیاسی‌اجتماعی است که می‌کوشد منطق مقاومت را به‌عنوان یک سنت الهی و قانون حاکم بر حرکت جوامع تبیین کند.

وی افزود: محورهای اصلی کتاب بر تقابل تاریخی حق و باطل، مسئله عزت و استقلال، استقامت در برابر فشار و تهدید، دشمن‌شناسی و نقش ایمان و یقین در دستیابی به پیروزی استوار است. تلاش شده این مفاهیم نه در قالب برداشت‌های فردی، بلکه در سطح تحلیل اجتماعی و تمدنی مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام گوهری با اشاره به رویکرد اجتماعی کتاب تصریح کرد: در این اثر، ابعاد اجتماعی ایمان مورد توجه جدی قرار گرفته است. مباحثی همچون جامعه‌سازی و خودسازی، ضرورت وحدت و نقش انسجام اجتماعی در تحقق آرمان‌های قرآنی، نشان می‌دهد که دینداری صرفاً یک تجربه فردی و احساسی تلقی نشده، بلکه در چهارچوبی کلان و اجتماعی تحلیل شده است.

قرآن صرفا کتابی محدود به حیات فردی نیست

سرتیم نویسندگان «بر مدار مقاومت» با بیان اینکه این کتاب اثری قرآنی با هدف اثرگذاری سیاسی‌اجتماعی است، گفت: هدف اصلی ما این بوده که نشان دهیم قرآن صرفاً کتابی اخلاقی یا محدود به حیات فردی نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان نقشه راه هدایت جوامع در نظر گرفته شود. در مقدمه کتاب نیز بر پیوند میان استقلال عزتمندانه و کلام وحی تأکید شده و تلاش کرده‌ایم مفهوم مقاومت را از سطح احساسی و شعاری عبور دهیم و به سطحی عقلانی و عملی ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: در این چارچوب، آیات قرآن به‌عنوان معیار تصمیم‌سازی اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته‌اند تا جامعه بتواند مسیر عزت، خودکفایی و پیشرفت پایدار را از مسیر وابستگی و رفاه سطحی تفکیک کند.

حجت‌الاسلام گوهری ورود به عرصه سیاست و اجتماع را پاسخی به شرایط پیچیده جهان امروز دانست و اظهار کرد: در فضای کنونی، روابط اجتماعی دچار تحولات گسترده شده و نیاز به ارائه چارچوب‌های نظری تازه احساس می‌شود. از سوی دیگر، در حوزه سیاست نیز جامعه نیازمند الگویی منسجم و بدیع است. از این‌رو، در این کتاب کوشیده‌ایم مفاهیم قرآنی را به زبان عمل در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و فکری ترجمه کنیم.

وی درباره ویژگی ساختاری اثر نیز توضیح داد: کتاب شامل ۳۰ یادداشت کاربردی درباره ۳۰ فراز قرآنی است که به قلم جمعی از اساتید و طلاب جوان نگارش شده است. این یادداشت‌ها علاوه بر بهره‌مندی از نگاه سیاسی‌اجتماعی، مبتنی بر تحلیل‌های جامع قرآنی هستند و تلاش دارند پیوند میان متن وحی و مسائل روز را برقرار کنند.

قرآن نقشه راهی برای زیست سیاسی و اجتماعیست

سرتیم نویسندگان «بر مدار مقاومت»، با اشاره به نقطه قوت اصلی کتاب گفت: قرآن سطح تفسیر ذهنی و فردی فراتر می‌برد و آن را به نقشه راهی برای زیست سیاسی–اجتماعی یک ملت تبدیل می‌کند. در این اثر، تلاش شده از شعارهای کلی پرهیز شود و در عین حال مباحث در سطح تحلیل‌های انتزاعی باقی نماند؛ بلکه با اتکا به تعالیم قرآنی، امتدادهای کاربردی و تحلیل‌های عینی از مسائل جاری ارائه شود.

حجت‌الاسلام گوهری در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این کتاب بتواند سهمی در گسترش نگاه اجتماعی به قرآن داشته باشد و زمینه‌ای برای گفت‌وگوهای علمی و فکری درباره نسبت دین و حیات سیاسی‌اجتماعی فراهم کند.