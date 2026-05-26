۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

کیفرخواست ۲ مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی صادر شد

اهواز - دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان شامگاه امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر گفت: دادسرای مرکز استان در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و صیانت از بیت‌المال، کیفرخواست دو مدیر شهری را صادر کرد.

وی افزود: پس از بررسی دقیق پرونده‌ها و انجام کارشناسی‌های لازم، اتهامات این دو مدیر شهری شامل ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، رشوه و اختلاس است و جرائم انتسابی به آنان به اثبات رسیده است.

دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه بیان کرد: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از اموال عمومی و برخورد با مفسدان اقتصادی، بدون هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان در هر سطحی برخورد خواهد کرد.

