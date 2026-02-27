به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در گامی تازه برای شفاف‌سازی فرآیند محاسبه مالیات حقوق‌بگیران، امکان مشاهده اطلاعات حقوق و مالیات پرداختی را از طریق کارپوشه ایرانیان فراهم کرده است.

بر این اساس، افراد حقوق‌بگیر می‌توانند با استفاده از اطلاعات کاربری خود وارد درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به آدرس الکترونیکی (my.tax.gov.ir) شوند و پس از ورود به کارپوشه غیرتجاری، در بخش «وضعیت درآمدها»، جزئیات مربوط به حقوق خود را مشاهده کنند.

طبق این گزارش، در این بخش، اطلاعات به دو صورت نمایش خلاصه و نموداری از وضعیت درآمد و مالیات و جدول تفصیلی ماه‌به‌ماه شامل مبلغ حقوق اعلامی کارفرما و میزان مالیات محاسبه‌شده، در دسترس قرار دارد.

این سامانه همچنین به کاربران امکان می‌دهد مطمئن شوند اطلاعاتی که کارفرمای آن‌ها به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است، با واقعیت پرداختی مطابقت دارد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، هدف از این طرح ارتقای شفافیت، عدالت مالیاتی، و تسهیل ارتباط بین کارفرمایان و کارکنان است. همچنین پیش‌بینی می‌شود این قابلیت جدید، در آینده با سایر خدمات «کارپوشه ایرانیان» یکپارچه شود تا شهروندان بتوانند سوابق مالی و شغلی خود را در بستری واحد مدیریت کنند.

سابق بر این، سید محمد هادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، از کارپوشه اقتصادی ایرانیان به‌عنوان بستر اصلی تحول در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور یاد کرده بود.

به گفته سبحانیان، این کارپوشه که در قالب پایگاه اطلاعاتی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها راه‌اندازی شده، ابزاری برای کشف فساد، مبارزه با فرار مالیاتی و در عین حال اصلاح نظام‌های یارانه‌ای، ارزی و تسهیلات‌دهی محسوب می‌شود.

وی افزود: این پایگاه داده با گردآوری اطلاعات هویتی، مکانی، معاملاتی و دارایی‌ها از منابع مختلف و نمایش آن در کارپوشه ایرانیان، زمینه را برای خوداظهاری، اصلاح داده‌ها توسط شهروندان و تصمیم‌گیری‌های شفاف و داده‌محور فراهم می‌کند.

سبحانیان تأکید کرد که کارپوشه اقتصادی ایرانیان به مطالبه رئیس‌جمهور پاسخ می‌دهد و بستری برای تعامل و تبادل داده بین دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت رفاه، بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. به گفته وی، در آینده رتبه‌بندی اعتباری شهروندان بر اساس میزان شفافیت و اعتبار اطلاعات آنان، مبنای سطح‌بندی خدمات دولتی قرار می‌گیرد.

کارپوشه اقتصادی ایرانیان از نگاه تحلیلگران، گامی در جهت بازسازی اعتماد نهادی و مشارکت اجتماعی شهروندان است؛ ابزاری که نظارت را به کنشگری اطلاعاتی و تصمیم‌گیری داده‌محور تبدیل می‌کند.

* عقیل قراخانی