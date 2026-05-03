۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

محاسبه رسید کارتخوان تا پایان ۱۴۰۵ تمدید شد

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور احتساب رسید دستگاه‌های کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیک تا پایان ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور امروز (یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت) بخشنامه احتساب رسید دستگاه POS (کارتخوان) به عنوان صورتحساب الکترونیکی تا پایان ۱۴۰۵ را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه و با هدف اجرای قوانین و مقررات مالیاتی متناسب با شرایط کنونی کشور و تکریم مؤدیان مالیاتی و همچنین با توجه به مصوبه مراجع ذی‌صلاح قانونی، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیک تا پایان ۱۴۰۵ در حکم صورتحساب الکترونیک خواهد بود.

بنا بر اعلام معاون وزیر اقتصاد، این بخشنامه شامل مؤدیانی خواهد بود که عرضه‌کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالا و خدمات آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان است.

زهره آقاجانی

