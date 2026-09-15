غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه‌های کلان برای ارتقای بهره‌وری در بخش مکانیزاسیون و کاهش ضایعات کشاورزی خبر داد و تأکید کرد که با نوسازی ناوگان و آموزش تخصصی اپراتورها، گام‌های مؤثری برای کاهش ۵ درصدی ریزش محصولات کشاورزی برداشت‌شده است.



وی با اشاره به اولویت‌های این سازمان در حوزه داشت و برداشت، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های ما در سازمان تات، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از طریق به‌روزرسانی ادوات است. در پروژه‌های پایلوت انجام شده، با اعمال برخی نوسازی‌ها و بهینه‌سازی‌ها در کمباین‌های برداشت، موفق شدیم ریزش غلات را حداقل ۵ درصد کاهش دهیم.

تأسیس مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای؛ فراتر از تعمیر و نگهداری

وی به اهمیت دانش‌افزایی در بهره‌برداری از ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، موفق به راه‌اندازی نخستین مرکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای ماشین‌های کشاورزی در استان البرز شدیم.

وی افزود: رویکرد این مرکز صرفاً تعمیر ماشین‌آلات نیست؛ بلکه تمرکز ما بر استانداردسازی، آموزش اپراتورها و ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای است. در این دوره‌های آموزشی، رانندگان تراکتور و ادوات کشاورزی، علاوه‌بر مباحث فنی گواهینامه، مهارت‌های تعمیر و نگهداری درست را نیز می‌آموزند تا بهره‌وری دستگاه‌ها در مزارع افزایش یابد.

گل‌محمدی از برنامه‌ریزی برای توسعه این مراکز خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال آینده، این شبکه سنجش و آزمون را در ۴ نقطه استراتژیک کشور توسعه دهیم تا کشاورزان در مناطق مختلف به این خدمات تخصصی دسترسی داشته باشند.

نوسازی ناوگان و حرکت به سمت فناوری‌های نوین

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره نوسازی ماشین‌آلات هم عنوان کرد: نوسازی ناوگان بسته به میزان سرمایه‌گذاری در این بخش متفاوت است، اما سازمان تات به عنوان پیشران، سال گذشته اقدام به خرید ۲۰ دستگاه تراکتور جدید و ۱۰ دستگاه کمباین مدرن برای ایستگاه‌های تحقیقاتی خود کرده است تا این نوسازی از مراکز خود ما آغاز شود.

گل‌محمدی در پایان با اشاره به نقش فناوری‌های جدید در کاهش ضایعات، تاکید کرد: هر فناوری جدیدی که وارد عرصه کشاورزی می‌شود، با هدف ارتقای بهره‌وری است. به عنوان نمونه، کمباین‌های مدرن با تکنولوژی‌های پیشرفته در حال ورود به مزارع هستند که هدف‌گذاری نهایی ما، کاهش ریزش محصولات به کمتر از یک درصد است. تمامی اقدامات ما در حوزه مکانیزاسیون مبتنی بر به‌کارگیری آخرین استانداردهای فنی و فناوری‌های روز دنیا است.