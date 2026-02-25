به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت به عنف از مغازه یک شهروند، سریعا ماموران به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی موضوع مشخص گردید ۲ سارق با مسموم نمودن فروشنده با یک نوشیدنی اقدام به بیهوش نمودن وی و سپس سرقت ابزار آلات از مغازه کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: ماموران بلافاصله شناسایی و دستگیری سارقان را در دستور کار خود قرار دادند و با اقدامات فنی مخفیگاه آنها را شناسایی و موفق شدند هر ۲ نفر را دستگیر کنند.

سرهنگ زراعتیان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی این شهرستان از هیچ تلاشی برای مقابله با سارقان و بالا بردن احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورتی که افرادی به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته‌اند برای شناسایی متهمین و تشکیل پرونده به پلیس آگاهی استان واقع در خیابان احمدی نو مراجعه نمایند