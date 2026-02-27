به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: خودم و شما را دعوت به حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی می‌کنم که روح روزه است.

وی با اشاره به بیانات امیرالمومنین علی علیه السلام، افزود: مرگ فراگیر است، جهان هستی می‌میرد حتی پیغمبر، فراگیری مرگ از یک سو و به ویژه سراغ شما هم خواهد آمد. این برف فقط بر بام همسایه نمی‌ماند و روزی بر بام ما هم خواهد بارید، لذا خودمان را باید برای آن روز آماده کنیم.

آیت‌الله خاتمی گفت: دلبستگی به دنیا را کم کنید و با اعمال صالح برای آخرت و این سفر ابدی توشه بگیرید. ماه رمضان‌هایی خواهد آمد که هیچ‌کدام از ما نیستیم؛ لذا آنچه در آنجا به درد می‌خورد، همین نماز جمعه، ختم قرآن باصفای شما و این افطاری‌های ساده و شایسته است که به حمدالله فراگیر و فراگیرتر می‌شود؛ اینهاست که به کار می‌آید.

وی افزود: گردنه‌های سخت و دشوار و منزلگاه‌های خوفناک را در پیش داریم و ان‌شاءالله خود را آماده کنیم. برای این سفر [مرگ]، چه بپذیریم و چه نپذیریم، مرگ حق است. ما به معاد معتقدیم؛ سفری ابدی در پیش است و برای این سفر ابدی توشه لازم است.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: فردا ۱۰ رمضان، روز ارتحال جان‌گداز حضرت خدیجه (س)، ام‌الائمه است؛ بانویی که تا پایان عمر فدایی پیغمبر بود؛ نه تنها مالش، بلکه جانش را نیز فدای پیغمبر کرد. خدیجه نخستین بانوی مسلمان بود و پیامبر تا آخر عمر از او به نیکی یاد می‌کرد. مناسبت دوم، ولادت حضرت امام مجتبی در پنجشنبه ۱۵ رمضان، ۱۴ اسفند است؛ روز ولادت بزرگی که مانند همه امامان در قله فضائل قرار دارد. این روز، روز اکرام ایتام، تکریم خیرین، احسان و نیکوکاری نامیده شده و چه نام‌گذاری بامعنایی است؛ چراکه امام حسن (ع) دو بار تمام مالش را در راه خدا بخشید و سه بار نیمی از مالش را داد. شما نیز پیرو این امام حسن هستید.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به مشکلات اقتصادی تأکید کرد: نگذاریم در شرایط فشار اقتصادی، برادران و خواهران مسلمانمان بیش از اندازه آسیب ببینند. هر کس از دستش برمی‌آید، حسن‌وار کمک کند. پسران جوانی که به دلیل وضعیت مالی مناسب ازدواج نمی‌کنند و دختران جوانی که ازدواجشان به همین دلیل به تأخیر افتاده است؛ پیش از انقلاب همین شما متدینین جمع می‌شدید و کمک می‌کردید، اکنون نیز وقت آن است. شما متدینین به صحنه بیایید و به اقتدا به امامانمان، ان‌شاءالله بخشی از مشکلات را حل کنید و ان‌شاءالله حل خواهید کرد.

توان موشکی قابل مذاکره نیست

آیت‌الله خاتمی درباره مذاکرات هسته‌ای غیرمستقیم ایران و آمریکا عنوان کرد: همان‌گونه که انتظار همگان است، در موضوع مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، وزیر محترم امور خارجه سخن می‌گوید و تلاش ما این است که حرف شما مردم را منتقل کنیم و ان‌شاءالله مذاکره‌کنندگان به این نکات توجه داشته باشند. نکته اول، خط نظام این است که مذاکره صرفاً در عرصه هسته‌ای است و بحث موشکی و غیر آن قابلیت مذاکره ندارد؛ لذا به این نکته توجه داشته باشید.

وی ادامه داد: نظام مطلقاً زیر بار تعلیق غنی‌سازی نمی‌رود، چنان‌که نرفته و نخواهد رفت. این سخنان چرند و نامربوط برخی مذاکره‌کنندگان آمریکایی درباره تعلیق غنی‌سازی و به صفر رساندن آن، محال است.

وی با اشاره به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تأکید کرد: ترامپ فرعون عصر است. فرعون ویژگی‌اش این بود که خود را برترین می‌دانست و با زور می‌خواست نظر خود را تحمیل کند؛ همانند ترامپ که به دنبال تحمیل نظر خود است. اما احمقانه فکر می‌کنند، زیرا ملت ایران زیر بار ذلت نخواهد رفت.

مردم ایران تربیت‌شده مکتب سیدالشهدا هستند

امام جمعه موقت تهران با اشاره به ویتکاف، نماینده آمریکا در مذاکرات، گفت: ویتکاف پرسیده است چرا تهران با وجود نیروی قابل توجه، تسلیم نمی‌شود و چرا با این فشار و قدرت دریایی، به اعتراف به عدم تمایل به سلاح روی نیاورده‌اند. این نشان می‌دهد که ترامپ و ترامپیان ملت ایران را نشناخته‌اند و این نفهمی‌ها کار دستشان داده است. این عدم درک، ترامپ را مستأصل کرده که چرا ملت ایران تسلیم نمی‌شود، زیرا مردم ایران تربیت‌شده مکتب سیدالشهدا هستند. مرگ با عزت بهتر از حیات با ظلم است و اگر درگیری رخ دهد، یزیدیان کشته خواهند شد.

وی در خصوص حضور ناوگان دریایی آمریکا در منطقه اظهار کرد: شما نیروی دریایی و ناوها دارید، اما به تعبیر مقام معظم رهبری، خطرناک‌تر از ناوهای شما، سلاحی است که آنها را به قعر دریا می‌برد. الحمدلله امام زنده است؛ پس از حادثه هواپیمای مسافربری ایران، امام فرمود همیشه اینگونه نیست که هواپیمای مسافربری ما توسط ناوهای شما سرنگون شود، بلکه ممکن است فرزندان انقلاب، ناوهای جنگی شما را به قعر آب‌های خلیج فارس بفرستند.

آیت‌الله خاتمی درباره حوادث دی‌ماه و ناآرامی‌های اخیر در برخی دانشگاه‌ها گفت: در بیش از یک ماه گذشته، مواجهه‌ای بین اکثریت مطلق و اقلیت ناچیز رخ داده است؛ اکثریتی که عشق به خدا، حریم رمضان، حریم شهدا و وطن در جانشان موج می‌زند و اقلیتی که پادوی استکبارند و برخی فریب‌خورده که در وحشی‌گری پیش‌قدم هستند. مسجد، قرآن، حسینیه و امامزاده را سوزاندند؛ این کار وحشی‌ها و سربازان ترامپ، نتانیاهو و داعش‌هاست.

دانشگاه باید عرصه بحث علمی باشد نه چاقوکشی و سنگ‌پراکنی

وی ادامه داد: آنچه در دانشگاه‌ها رخ می‌دهد نیز همین است؛ اکثریت دانشجویان مؤمن، انقلابی و اهل نماز جماعت هستند و به نماز جماعت خود افتخار می‌کنند. اکثریت دانشجویانی که به وطن و پرچم احترام دارند، همان اکثریت‌اند و اقلیتی که بعضاً دانشجو نما و بعضاً از بیرون دانشگاه وارد شده‌اند، رفتار غیرقانونی داشتند.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: برخی دانشجونماها دوستان همکلاسی خود را با چاقو، سنگ و امثال آن زدند. آنچه در دانشگاه‌ها رخ داده، جدا از آنچه در بین ملت اتفاق افتاد نیست؛ همان افتخارات عموم ملت، دانشجویان مؤمن نیز آفریدند.

آیت‌الله خاتمی با بیان اینکه دانشگاه جای مناظره است، اظهار داشت: دانشگاه باید عرصه بحث علمی باشد و هیچ‌کس محدودیتی در این زمینه ندارد، اما ابزار مناظره علم است، نه چاقوکشی و سنگ‌پراکنی. ابزار مذاکره احترام به وطن است، نه سوزاندن پرچم. با کسانی که ابزار وحشی‌گری دارند باید برخورد قاطع قانونی شود.

دانشگاه سنگر عقلانیت است و با دانشجو نماها قانونی برخورد شود

آیت‌الله خاتمی متذکر شد: این را به مسئولان دانشگاه‌ها اعلام می‌کنم؛ دانشگاه سنگر عقلانیت و خرد است و نه سنگر وحشی‌گری. لذا قاطعانه و قانونی با این افراد برخورد کنید، زیرا آن‌ها با پیشرفت علمی دانشگاه مخالفند.

وی افزود: یکی از مسئولان نظام وحشی صهیونیستی گفته است دانشگاه‌های ایران دو برابر ما خروجی مفید دارند. این‌ها می‌خواهند این دو برابر نباشد و این شلوغی‌ها خدمتی به رژیم صهیونیستی است. بنابراین از مسئولان محترم که خوشبختانه خودشان هم گفته‌اند و ما می‌خواهیم به این گفتارشان عمل کنند، انتظار می‌رود با دانشجو نماها برخورد عبرت‌آمیز و مجاز شود، به گونه‌ای که دیگر در این میدان‌های غلط وارد نشوند.

امام جمعه موقت تهران در خصوص جنگ رسانه‌ای اظهار کرد: جنگ نظامی در جنگ ۱۲ روزه بود، اما جنگ فرهنگی مدام و همیشگی است. در کنار جنگ اقتصادی این روزها، ما با جنگ رسانه‌ای نیز مواجهیم؛ یعنی پخش شایعات دروغ که فکر مردم را از مسیر واقعی به مسیر دیگری هدایت می‌کند. در این زمینه منافقین خبرهای جعلی منتشر می‌کنند تا از اربابانشان پول بگیرند، در حالی که هیچ حقیقتی پشت آن نیست.

وی افزود: منافقین برای نشان دادن فعالیت خود به اربابانشان، اخبار کذب را در فضای مجازی مکرراً منتشر می‌کنند که نام این کار «ارجاف» است؛ لذا دستگاه قضایی باید با آن‌ها به‌طور قاطع برخورد کند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به فعالین فضای مجازی و با بیان آیه ششم سوره حجرات تأکید کرد: شما دارندگان فضای مجازی نیز این دستور قرآن را بشنوید که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی خبری آورد، آن را باور نکنید و اساساً بر این بگذارید که دروغ می‌گوید تا تحقیق کنید.» از طرفی امیدوارم فضای مجازی سامان پیدا کند؛ همان‌گونه که در همه جای دنیا فضای مجازی مدیریت می‌شود، فضای مجازی ما نیز نباید رها و یله باشد.