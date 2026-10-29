به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی مدیران و کارشناسان حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه، برگزار شد.

غریب‌آبادی در این نشست سه‌ساعته، ضمن تشریح شرایط کنونی و مسئولیت‌های خطیر دستگاه دیپلماسی کشور، به تبیین اهم اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت امور خارجه طی یک سال و نیم گذشته و در جریان دو جنگ تحمیلی پرداخت و بر ضرورت ارتقای نقش‌آفرینی فعال، هدفمند و نتیجه‌محور این وزارتخانه در دفاع از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات پیچیده نظام بین‌الملل و تهدیدهای پیش روی صلح و امنیت منطقه ای و بین‌المللی، خاطرنشان کرد که فعالیت‌های دیپلماتیک باید با اتخاذ رویکردی راهبردی، ابتکارمحور و نتیجه‌گرا، از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای چندجانبه و سازوکارهای حقوق بین‌الملل برای پیشبرد اهداف و منافع ملی به‌صورت مؤثر بهره‌برداری کند.

معاون وزیر امور خارجه همچنین با تشریح راهبردهای آتی وزارت امور خارجه در حوزه حقوقی و بین‌المللی، بر ضرورت تقویت دیپلماسی حقوقی، مستندسازی دقیق موارد نقض حقوق ملت، پیگیری مستمر ابعاد حقوقی تحولات و تدوین پرونده‌های جامع حقوقی ـ سیاسی تأکید کرد. وی بررسی ظرفیت‌های موجود برای تثبیت مسئولیت بین‌المللی دولت‌های ناقض حقوق و اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای احقاق حقوق ملت ایران را از جمله اولویت‌های این حوزه برشمرد.

غریب‌آبادی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی، به ضرورت بازنگری و بهبود شیوه‌های مشارکت، شناسایی فرصت‌های جدید و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد اشاره کرد. وی، همچنین تقویت رایزنی‌های هدفمند با کشورهای همسو و مستقل، توسعه ائتلاف‌سازی و جلب حمایت بین‌المللی از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران را از الزامات پیشبرد مؤثر دیپلماسی چندجانبه دانست.

وی با اشاره به ماهیت چندبعدی مسائل بین‌المللی، هماهنگی مؤثر میان حوزه‌های سیاسی، حقوقی، رسانه‌ای و تخصصی و نیز تقویت همکاری‌های بین‌نهادی را ضروری دانست و تأکید کرد که هم‌افزایی، تبادل اطلاعات و پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و موازی‌کاری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و افزایش اثربخشی اقدامات دیپلماتیک دارد.

معاون وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر مسئولیت مدیران در فعال‌سازی ظرفیت‌های کارشناسی، خواستار توجه بیشتر به پیشنهادهای ابتکاری، ارتقای کیفیت اسناد و مواضع، تسریع در شناسایی فرصت‌های اقدام دیپلماتیک و حقوقی و ارائه راهکارهای عملی و قابل پیگیری شد. وی مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی، تسلط کارشناسی و ارائه تحلیل‌های دقیق، مستند و راهگشا را از الزامات فعالیت در حوزه‌های حقوقی و بین‌المللی دانست.

غریب‌آبادی همچنین بر اهمیت کادرسازی، پرورش و توانمندسازی نیروهای متخصص و جوان در حوزه حقوقی و بین‌المللی تأکید کرد و مسئولیت مدیران در شناسایی استعدادها، انتقال تجربه، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای کارشناسان و فراهم‌کردن زمینه رشد و پیشرفت آنان را مورد توجه قرار داد.

وی در ادامه، تدوین برنامه‌های عملیاتی مشخص برای هر حوزه مأموریتی، تعیین اولویت‌ها و زمان‌بندی اقدامات، تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش‌های منظم از اقدامات و نتایج حاصل از آن‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد که معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران و کارشناسان، صرفاً میزان فعالیت یا حضور در مجامع بین‌المللی نیست، بلکه میزان اثرگذاری اقدامات، دستیابی به نتایج ملموس و سهم هر مجموعه در تقویت جایگاه بین‌المللی و صیانت از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، مهم است.

در ادامه این نشست، شماری از مدیران و کارشناسان حاضر نیز دیدگاه‌ها، ملاحظات و پیشنهادهای تخصصی خود را در ارتباط با حوزه‌های مأموریتی مربوط مطرح کردند و درباره راهکارهای ارتقای کیفیت عملکرد، بهبود شیوه‌های مشارکت در مجامع بین‌المللی و تقویت اثربخشی اقدامات حقوقی، بین المللی و چندجانبه، به تبادل نظر پرداختند.