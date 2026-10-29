به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده صبح پنجشنبه در آیین افتتاح دبیرستان دخترانه ۱۲ کلاسه بانو فرحناز طاهری در یزد که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: آموزش‌وپرورش استان یزد در شاخص‌های عملکردی، بیش از ۱۰۰ درصد اهداف تعیین‌شده برای استان را محقق کرده است.

وی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری هویت ایرانی ـ اسلامی در سال‌های نخست تحصیل افزود: این موضوع از محورهای مهم برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش در دوره ابتدایی است و یزد با پذیرش مسئولیت دبیرخانه جشنواره، برنامه‌ریزی و راهبری فعالیت‌های مرتبط در سطح کشور را برعهده خواهد داشت.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با قدردانی از مشارکت خیران در ساخت فضاهای آموزشی بیان کرد: همراهی مردم و خیران نیک‌اندیش در کنار حمایت‌های رئیس‌جمهور و پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور، در پیشبرد برنامه‌های آموزشی نقش مؤثری داشته است.

حکیم‌زاده با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش در کنار توسعه فضاهای آموزشی گفت: صرف ساخت مدرسه برای دستیابی به اهداف نظام تعلیم و تربیت کافی نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزشی و فعالیت‌های گروهی، مهارت‌های لازم برای زندگی و حضور مؤثر در جامعه را کسب کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا، بیش از ۹۰ درصد همکاران حوزه آموزش ابتدایی در دوره‌های توانمندسازی با محوریت روش‌های تدریس فعال، یادگیری گروهی، استفاده از فناوری و هوش مصنوعی و ایجاد محیط یادگیری مثبت شرکت کرده‌اند و آموزش معلمان همچنان ادامه دارد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت مدارس در شرایط جنگی تصریح کرد: آموزش و پرورش از پایه‌های تقویت توان علمی کشور است و تداوم جریان یادگیری، نقش مهمی در تربیت نسل آینده و پیشرفت ایران دارد.

حکیم‌زاده افزود: دانشمندان و چهره‌های علمی کشور مسیر رشد خود را از مدارس آغاز کرده‌اند؛ به همین دلیل، در دوران جنگ نیز تلاش شد آموزش دانش‌آموزان از طریق بسترهای مجازی و کلاس‌های حضوری ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: سال تحصیلی جاری نیز با رویکرد تداوم آموزش آغاز شده است و برنامه‌های مرتبط با ارتقای کیفیت یادگیری و توانمندسازی معلمان در دستور کار قرار دارد.