به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن ابراهیمی در خطبه نخست نماز عبادی و سیاسی جمعه شهر میناب با ادامه سلسله مباحث «سپاهیان عقل و جهل» در بیان نورانی امام صادق (ع)، به تشریح شانزدهمین لشکر عقل یعنی «رفق» و نقطه مقابل آن «خرق» پرداخت و این دو را دو سبک متفاوت در زیست فردی و اجتماعی توصیف کرد.

وی با تبیین معنای لغوی و اخلاقی رفق، آن را نرمی همراه با حکمت، تدبیر و سنجیدگی در عمل دانست و تصریح کرد: رفق نشانه ضعف نیست، بلکه جلوه‌ای از عقلانیت کنترل‌شده و قدرت مدیریت‌شده است. در مقابل، خرق به معنای شتاب‌زدگی، بی‌تدبیری و رفتار نسنجیده بوده و ریشه در غفلت از پیامدها دارد.

ابراهیمی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص)، نرم‌خویی ایشان را عامل انسجام اجتماعی و جذب دل‌ها دانست و افزود: بنای هدایت الهی بر ملایمت و حکمت استوار است، نه خشونت و تندی؛ حتی در مواجهه با طغیان‌گران نیز اصل بر گفتار نرم و سنجیده است.

وی محرومیت از رفق را محرومیت از خیر گسترده در عرصه‌های مختلف زندگی عنوان کرد و گفت: حرکت در مسیر دینداری باید تدریجی و متناسب با ظرفیت‌های روحی باشد، چراکه شتاب‌زدگی و تحمیل برنامه‌های سنگین، زمینه‌ساز دلزدگی معنوی خواهد شد.

امام جمعه میناب، رفق در خانواده را ستون آرامش زندگی مشترک دانست و اظهار کرد: بسیاری از تنش‌های خانوادگی ریشه در تندی کلام و رفتارهای هیجانی دارد، در حالی که گفت‌وگوی آرام و درک متقابل می‌تواند بنیان خانواده را تحکیم کند.

وی همچنین با هشدار نسبت به شتاب در قضاوت و انتشار مطالب نسنجیده در فضای مجازی، تأکید کرد: از منظر عقلانیت دینی، هر موضع‌گیری باید پس از تأمل در آثار و پیامدهای آن صورت گیرد.

ابراهیمی با اشاره به عرصه اقتصاد، انصاف در معاملات و مدارا با بدهکاران را از جلوه‌های عینی رفق دانست و تصریح کرد: فهم شرایط معیشتی مردم و پرهیز از سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، از الزامات اقتصاد اسلامی است.

رمضان فرصت بازسازی کرامت انسانی است

وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی بی‌بدیل برای بازسازی کرامت انسانی و تقویت بنیان‌های معنوی جامعه توصیف کرد و گفت: جهان معاصر با وجود پیشرفت‌های مادی، با خلأ معنوی و بحران هویت مواجه است که ریشه در غفلت از کرامت ذاتی انسان دارد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، روزه را تمرینی برای حاکمیت روح بر تمایلات نفسانی دانست و افزود: حقیقت روزه، تقویت قدرت «نه گفتن» به خواهش‌های نفس و دستیابی به تقواست؛ نیرویی که پاسدار عزت انسان است.

وی انس با قرآن، شب‌زنده‌داری، توبه و رسیدگی به نیازمندان را دو بال تحقق کرامت در رمضان برشمرد و تأکید کرد: رمضان صرفاً تغییر در سبک تغذیه نیست، بلکه بازآرایی شخصیت و احیای عزت انسانی است.

مذاکره در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت باشد

امام جمعه میناب به موضوع مذاکره با آمریکا اشاره کرد و با بیان اینکه این مسئله باید به‌دور از هیجان تحلیل شود، اظهار داشت: تجربه‌های گذشته نشان داده است اعتماد ساده‌لوحانه به دشمن خسارت‌بار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه مذاکره باید محدود، مشروط، همراه با راستی‌آزمایی و بدون اعطای امتیاز یک‌طرفه باشد و کشور نباید معطل نتایج آن بماند.

ابراهیمی با تأکید بر لزوم تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، تقویت تولید ملی و بهره‌گیری از توان جوانان، تصریح کرد: خطوط قرمز ملت ایران از جمله حق غنی‌سازی و توان دفاعی قابل معامله نیست و مذاکره از موضع قدرت، جلوه‌ای از عقلانیت در مدیریت منافع ملی است.

وی در پایان با اشاره به جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن، بزرگ‌نمایی تهدید جنگ و القای یأس در جامعه را بخشی از عملیات روانی دشمن دانست و گفت: توان دفاعی کشور مانع هرگونه ماجراجویی نظامی است و ملت ایران مسیر عزت، حکمت و مصلحت را با بصیرت دنبال خواهد کرد.