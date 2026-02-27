به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج، ماه مبارک رمضان را فرصت خودسازی و ماه نزول قرآن دانست.

وی بر تلاوت قرآن در خانه‌ها و بهره‌گیری معنوی از این ایام تأکید کرد.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه امروز، روز تربیت اسلامی است، گفت: همه ابعاد تربیتی باید حول محور دین و فرهنگ اسلامی شکل بگیرد زیرا فلسفه خلقت انسان نیز بر همین اساس استوار است.

وی از والدین خواست همان‌گونه که برای خوراک، پوشاک و تحصیل فرزندان تلاش می‌کنند، نسبت به تربیت دینی و معنوی آنان نیز توجه جدی داشته باشند.

آیت الله حسینی با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه کبری (س)، ایشان را بانویی بزرگ از تبار قریش و مادر حضرت فاطمه زهرا (س) معرفی کرد.

وی همچنین با تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) و گرامیداشت روز تکریم خیرین، از خدمات خیرین مدرسه‌ساز، مسجدساز، حامیان ایتام و فعالان حوزه تأمین جهیزیه قدردانی کرد.

انتقاد از وضعیت آشفتگی بازار خودرو

امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گرانی‌ها اشاره کرد و گفت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به‌ویژه در بازار خودرو نگران‌کننده است و مسئولان باید مانع از آشفتگی بازار شوند و اجازه ندهند قیمت‌ها بی‌ضابطه افزایش یابد.

وی با تقدیر از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور، اظهار کرد: ورود مقتدرانه به عرصه دیپلماسی قابل تقدیر است، اما توان موشکی و انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی در حد نیاز کشور از خطوط قرمز نظام به شمار می‌رود.

دشمن به دنبال خلع سلاح ایران است

آیت الله حسینی با تأکید بر حرام بودن بمب هسته‌ای از نظر شرعی، افزود: تصور اینکه با کنار گذاشتن توان دفاعی، دشمن دست از دشمنی برمی‌دارد، خطا است زیرا دشمن به دنبال خلع سلاح کامل ایران است.

وی تصریح کرد: تنها راه ایستادگی در برابر دشمن، حفظ اقتدار است. صلح و آرامش در سایه قدرت حاصل می‌شود، نه تسلیم.

امام جمعه یاسوج با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز گفت: همان‌گونه که تأکید شده، در برابر تهدید دشمن باید قدرت بازدارندگی داشت و در صورت هرگونه خطا، پاسخ قاطع داده خواهد شد.

وی در ادامه به حوادث اخیر برخی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: شعارهای همسو با دشمن در شأن محیط‌های علمی نیست و دانشگاه همواره مرکز آگاهی و مبارزه با استبداد بوده است.

آیت الله حسینی این اقدامات را ناشی از فضاسازی عوامل بیرونی دانست و تأکید کرد: دانشجویان آگاه کشور زیر بار ذلت نخواهند رفت و مسیر عزت و استقلال را ادامه می‌دهند.

وی در پایان با اشاره به هفته منابع طبیعی، حفظ منابع خدادادی را وظیفه‌ای همگانی دانست و نسبت به کاهش گیاهان دارویی و کوهی در سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرد.