به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر اظهار داشت: ماه رمضان بهترین زمان برای تقویت ایمان، ترک محرمات و حرکت در مسیر اصلاح فردی و اجتماعی است.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به هشتم اسفند، روز امور تربیتی، یاد و خاطره شهدای این عرصه را گرامی داشت و گفت: دستاوردهای تربیتی امروز کشور، حاصل اندیشه و مجاهدت کسانی است که در سال‌های ابتدایی انقلاب، نگاه ویژه‌ای به پرورش نسل جوان داشتند.

وی تربیت نسل آینده را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های نیروهای فرهنگی انقلاب عنوان کرد و افزود: خانواده‌ها، مربیان و نیروهای پرورشی مدارس باید با تقویت مبانی دینی، انقلابی و ولایی، نسل جوان را در برابر تهاجم فرهنگی و اعتقادی دشمن مصون سازند.

حجت‌الاسلام بزمانی با بیان اینکه دشمن تمرکز خود را بر تضعیف ایمان و هویت نسل جوان گذاشته است، تصریح کرد: هرگونه غفلت و اهمال‌کاری در این حوزه، آسیب‌های جدی به دنبال خواهد داشت، اما اگر با مجاهدت و اخلاص وارد میدان شویم، وعده الهی شامل حال ما خواهد شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به ایام رحلت حضرت خدیجه (س)، از این بانوی بزرگ اسلام به عنوان الگوی ایثار، ایمان و حمایت از دین یاد کرد و گفت: انفاق، حمایت از نیازمندان و همدلی اجتماعی از مهم‌ترین درس‌های سیره حضرت خدیجه (س) است که امروز نیز جامعه اسلامی به آن نیاز دارد.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به میلاد امام حسن مجتبی (ع)، اخلاق نیکو و رفتار کریمانه را از شاخصه‌های مهم جامعه اسلامی برشمرد و تأکید کرد: گسترش اسلام مرهون اخلاق حسنه پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) بوده است.