به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با گرامیداشت سالروز رحلت حضرت خدیجه کبری(س) و تبریک میلاد کریم اهل‌بیت، امام حسن مجتبی(ع)، ماه مبارک رمضان را فرصتی برای بازسازی پیوندهای معنوی و تحکیم بنیان خانواده با الگوگیری از اهل‌بیت(ع) دانست.

وی با اشاره به آیه ۳۰ بقره «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً» تأکید کرد: کرامت انسان ریشه در خلافت الهی دارد و ماه رمضان مدرسه احیای این کرامت و بازگشت به مسئولیت الهی انسان است.

خطیب جمعه عسلویه با تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، از «استیصال آمریکا در برابر دیوار مستحکم ایران» سخن گفت و با اشاره به اعتراف برخی مقامات آمریکایی درباره ناکامی سیاست فشار حداکثری، مهم‌ترین موانع پیش‌روی آمریکا را هراس از شوک انرژی، بحران اقتصادی، مخالفت افکار عمومی و ملاحظات انتخاباتی عنوان کرد.

وی با هشدار نسبت به آرایش رسانه‌ای دشمن، جنگ شناختی را تلاشی برای تغییر محاسبات نخبگان، وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و القای دوگانه‌های کاذب «تسلیم یا نابودی» دانست و بر ضرورت هوشیاری رسانه‌ها تأکید کرد.

محمدی در تبیین رویکرد جمهوری اسلامی ایران در موضوع مذاکره، این رویکرد را فعال، هوشمندانه و مبتنی بر قدرت توصیف کرد و آن را ناظر به اهداف چندلایه و تأمین منافع ملی دانست.

اعتراض دانشجویی بخشی از حیات طبیعی دانشگاه پویا است

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه، تصریح کرد: اعتراض دانشجویی بخشی از حیات طبیعی دانشگاه پویا است، اما خشونت و ناامنی از دایره اعتراض خارج است و باید مرز «مخالف سیاسی» و «مجرم کیفری» به‌روشنی حفظ شود. به گفته وی، گفت‌وگو، اقناع و پاسخگویی راهکار صحیح مدیریت فضای دانشگاهی است.

امام جمعه عسلویه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره «راویان پیشرفت»، رسانه‌ها را به روایت دقیق، مستند و امیدآفرین از دستاوردهای کشور به‌ویژه در منطقه عسلویه فراخواند و آن را تکلیفی مهم برای تقویت گفتمان پیشرفت در میان نسل جوان دانست.

وی بر ضرورت پاسداشت حرمت ماه رمضان، ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر و همکاری دستگاه‌ها با ستاد مربوطه تأکید کرد و افزود: مردم متدین شهرستان همواره حرمت این ماه را حفظ کرده‌اند و باید با فضاسازی فرهنگی مناسب، مسافران نیز با هویت دینی شهر آشنا شوند.

محمدی همچنین با گرامیداشت روز امور تربیتی، بر اهمیت تربیت اسلامی در مدارس تأکید کرد و با تبریک میلاد امام حسن مجتبی(ع)، ترویج فرهنگ احسان، قرض‌الحسنه و تکریم خیرین را ضرورتی اجتماعی برشمرد.

وی با اشاره به پویش «ایران همدل»، از همراهی مردم و صنعت در اقدامات خیرخواهانه قدردانی و اعلام کرد کمیته امداد آمادگی کامل برای تسهیل مشارکت‌های مردمی در این مسیر را دارد.