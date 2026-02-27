به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ساکنان کرانه باختری همزمان با دومین جمعه ماه مبارک رمضان، از ساعات اولیه صبح از مناطق مختلف کرانه باختری به سمت قدس اشغالی حرکت کردند تا برای اقامه نماز جمعه در مسجد الاقصی شوند.

شبکه خبری الجزیره در این رابطه اعلام کرد که دست کم ۱۰۰ هزار نفر با وجود محدودیت های گسترده رژیم صهیونیستی در نماز جمعه امروز مسجد الاقصی مشارکت کردند.

این حضور در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای اسرائیلی تدابیر و محدودیت‌های امنیتی اطراف مسجد را تشدید کردند. با وجود این محدودیت‌ها، نمازگزاران خود را به مسجد الاقصی رسانده و در دومین نماز جمعه ماه مبارک رمضان شرکت کردند.