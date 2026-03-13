واکنش اتحادیه عرب به تعطیلی مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، اتحادیه عرب، طی بیانیه‌ای، در خصوص ادامه تعطیلی مسجد الاقصی توسط مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل و بستن درهای آن به روی نمازگزاران مسلمان، به ویژه در ماه مبارک رمضان، ابراز نگرانی کرد.

دبیرخانه اتحادیه عرب در این بیانیه، این اقدام را نقض آزادی عبادت و نقض وضعیت تاریخی و قانونی اماکن مقدس در بیت المقدس دانست.

اتحادیه عرب تاکید کرد که مسلمانان در سراسر جهان اهمیت دینی و تاریخی ویژه‌ای برای مسجد الاقصی قائل اند و هرگونه اقدامی که دسترسی به آن را محدود کند یا مانع از انجام مناسک مذهبی در آن شود، باعث تشدید تنش‌ می شود.

همچنین اتحادیه عرب بر لزوم احترام به پایبندی به قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های مربوطه که تضمین‌کننده حفاظت از اماکن مقدس و آزادی عبادت است، به ویژه قطعنامه‌های ۲۵۲ (۱۹۶۸)، ۲۶۷ (۱۹۶۹) و ۴۷۶ (۱۹۸۰) سازمان ملل متحد، تأکید کرد.

این اتحادیه از طرف‌های ذیربط خواست تا فوراً اقداماتی را که منجر به بسته شدن مسجد الاقصی شده است، متوقف کرده و آن را به روی نمازگزاران بازگشایی کنند، دسترسی آزاد به اماکن مقدس و انجام مناسک مذهبی را بدون محدودیت تضمین کنند و برای کاهش تنش تلاش کنند.

در این بیانیه همچنین در مورد محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی به مسجد ابراهیمی در الخلیل، و تعطیلی آن، که نقض آزادی عبادت و تضعیف تقدس یکی از برجسته‌ترین اماکن مذهبی و تاریخی است، ابراز نگرانی شد.

اتحادیه عرب در پایان از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های مربوطه خواست تا به وظایف خود در خصوص حفاظت از اماکن مقدس عمل کنند و در عین حال تأکید کرد که احترام به اماکن مقدس و آزادی عبادت، عناصر اساسی برای حفظ ثبات و ارتقای چشم‌انداز صلح در منطقه هستند.