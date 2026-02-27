به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در نماز جمعه خورموج با اشاره به آیه ۱۶ سوره تغابن، تقوا را شنیدن سخن حق، عمل به آن و رسیدگی به فقرا دانست و اظهار کرد: بخل‌ورزی خلاف تقواست و رستگاری در گرو انفاق و دستگیری از نیازمندان است.

وی ماه مبارک رمضان را ماه تمرین زهد، ورع، لطافت روح و دیانت دانست و افزود: رمضان فرصت طلایی برای بازتعریف هویت انسانی و بازیافت کرامت گمشده انسان است.

امام جمعه دشتی با گرامیداشت هشتم اسفند، روز امور تربیتی و تربیت اسلامی، تأکید کرد: بقای هر جامعه‌ای در گرو انتقال صحیح باورها و رفتارها به نسل‌های بعدی است و در این میان نقش معلمان و مربیان بسیار خطیر است.

زاهددوست همچنین با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه کبری(س)، ایشان را الگوی ایمان، ایثار و انفاق دانست و تصریح کرد: آن بانوی بزرگ اسلام تمام ثروت خود را در راه اعتلای دین خدا هزینه کرد و شایسته توجه و الگوبرداری است.

وی با تبریک میلاد کریم اهل‌بیت، امام حسن مجتبی(ع)، این روز را نماد احسان و نیکوکاری خواند و گفت: رمضان ماه ارتباط با خالق و خدمت به خلق است و انسان با این دو بال به اوج انسانیت می‌رسد.

امام جمعه دشتی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تهدیدهای آمریکا، اظهار داشت: جمهوری اسلامی با برخورداری از توان بازدارندگی چندلایه، گزینه‌های دشمن را محدود کرده و آنان را به عقب‌نشینی واداشته است.

وی تأکید کرد: در سیاست خارجی، مذاکره یک تاکتیک و ابزار برای تأمین منافع ملی است، نه راهبرد؛ راهبرد اصلی، حفظ استقلال و امنیت ملی است.

زاهددوست افزود: ملت ایران آگاه است که مذاکره به معنای تطهیر دشمن نیست، بلکه تلاشی برای احقاق حقوق ملت با کمترین هزینه است.

وی با اشاره به تحرکات دشمن در فضای دانشگاه، تصریح کرد: دانشگاه سنگر آگاهی است و دانشجوی ایرانی ضمن نقد منصفانه، هرگز در زمین دشمن بازی نخواهد کرد و مسئولان باید با گفت‌وگو و جهاد تبیین، روشنگری کنند.

امام جمعه دشتی در پایان از اجرای پویش «آدینه مهربانی» همزمان با ماه رمضان خبر داد و گفت: این حرکت با هدف تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند و گره‌گشایی از مشکلات جوانان، با مشارکت نمازگزاران و خیرین در طول ماه مبارک ادامه خواهد داشت.