خیبر ۱۰ میلیارد تومان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت باشگاه هوادار از باشگاه خیبرخرم آباد (مهدی گودرزی، بازیکن)، باشگاه خیبرخرم آباد به پرداخت مبلغ ۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت باشگاه میلاد اسفینی از باشگاه هوادار، کمیته وضعیت نسبت به خواسته خواهان حکم به بی‌حقی صادر کرد.

*با توجه به شکایت صائب محبی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.