یادگار محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ارتقای کیفیت کالاها و خدمات، توسعه فرهنگ استاندارد و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، برنامه‌های مصوب در حوزه تدوین استانداردهای ملی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی با جدیت دنبال شد و فراتر از اهداف تعیین‌شده به انجام رسید.

محمدی افزود: در بخش تدوین و بازنگری استاندارد، با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان فنی اداره کل، ۱۴۰ مورد بازنگری و ۷ استاندارد ملی تدوین شد که نقش مهمی در بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها دارد.

مدیرکل استاندارد، همچنین با اشاره به عملکرد حوزه آموزش تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان، گامی مؤثر در ارتقای دانش فنی و ترویج فرهنگ استاندارد بوده است.

محمدی در پایان خاطر نشان کرد، تحقق بیش از ۱۰۰درصدی برنامه‌ها در این حوزه نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه اداره کل استاندارد ایلام در تحقق اهداف کلان سازمانی و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و تولیدکنندگان استان است.