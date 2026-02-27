به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان گفت که «جی دی ونس» را در جریان جزئیات مذاکرات بین ایران و آمریکا و پیشرفت‌های حاصله در این مذاکرات قرار داده است.

وی درباره تحقق پیشرفت ملموس بیشتر در این مذاکرات در روزهای آینده ابراز امیدواری کرد و افزود: صلح در دسترس ماست.

اظهار نظر وزیر امور خارجه عمان بعد از دور سوم مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن صورت می‌گیرد که پنجشنبه با میانجی‌گری عمان در ژنو برگزار شد.

وزیر خارجه عمان بعد از پایان این مذاکرات گفته بود که پیشرفت زیادی در این مذاکرات حاصل شده است.

وی تاکید کرده بود که این مذاکرات به زودی و بعد از رایزنی در پایتخت‌های طرفین، از سرگرفته خواهد شد.