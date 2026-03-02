به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، یک منبع امروز دوشنبه اعلام کرد که شرکت نفتی آرامکو عربستان یکی از پالایشگاه های خود را در منطقه رأس تنوره بعد از حمله پهپادی اخیر علیه آن بسته است.

وزارت دفاع عربستان نیز مدعی رهگیری ۲ پهپادی شده بود که قصد هدف قرار دادن این پالایشگاه را داشتند.

این در حالی است که اسکای نیوز گزارش داده بود اصابت دقیق یک پهپاد با سر جنگی قدرتمند به وارد آمدن خسارت گسترده و آتش سوزی شدید در یکی از تأسیسات نفتی در شرق عربستان منجر شده است.

گزارشات حاکی از آن است که این تأسیسات که متعلق به شرکت آرامکوی عربستان است، در منطقه رأس تنوره این کشور واقع شده و بزرگ ترین تأسیسات نفتی در جهان به شمار می رود.