به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان با بیان اینکه وضعیت بازار در استان در حالت عادی است، تاکید کرد: هیچگونه مشکلی در روند خدمت رسانی در حوزه‌های مختلف به مردم وجود ندارد.

وی افزود: همه تمهیدات لازم برای تسهیل در روند خدمت به مردم روزهای پیش رو نیز برنامه ریزی شده و جای هیچ‌ نگرانی وجود ندارد.

استاندار سمنان همچنین بیان کرد: نظارت مستمری در این ایام در حال انجام بوده و همه معاونت‌های استانداری و فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی با تمام توان مشغول خدمت رسانی هستند.

کولیوند بیان کرد: مردم مطمئن باشند که استان هیچ مشکلی در هیچ زمینه‌ای نداشته و روند خدمت به مردم ادامه خواهد داشت.

وی افزود: استان سمنان جدای از بحث تأمین کالاهای اساسی استانی به عنوان معین چند استان همسایه است و لذا مشکلی برای پشتیبانی از استان‌های دیگر توسط سمنان نیز وجود ندارد.

استاندار سمنان همچنین بیان کرد: حضور مردم در تجمعات، مساجد و میادین اصلی پشتوانه نظام بوده و از مردم درخواست می شود این هفته در این تجمعات و برنامه‌ها حضور فعالی داشته باشند.

کولیوند با بیان اینکه با هرگونه اقدام خرابکارانه و حرکت در مسیر اهداف دشمن به شدت در استان برخورد خواهد شد، افزود: از همین برنامه به همه خانواده ها توصیه می‌شود مراقب فرزندان خود باشید زیرا در این شرایط فریب و اشتباه معنایی نداشته و با هرگونه حرکت‌های هنجار شکنانه با جدیت برخورد خواهد شد.