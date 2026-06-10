پزشک خانواده تا امنیت سایبری؛ دستور کار مهم استاندار سمنان برای مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به میزبانی استانداری، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و قدردانی از تلاش مسئولان استان، بر ضرورت تقویت هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و هم افزایی در مدیریت استان هستیم، افزود: مسائل و مطالبات دستگاه‌ها باید از طریق گفتگو، تعاملات مدیریتی و جلسات کارشناسی پیگیری شود تا روند خدمت‌رسانی به مردم با انسجام بیشتری دنبال شود.

استاندار سمنان اجرای طرح پزشک خانواده را از برنامه‌های مهم حوزه سلامت استان برشمرد و گفت: این طرح از ابتدای تیرماه در شهرستان های شاهرود و مهدیشهر اجرایی خواهد شد و همه دستگاه‌های مرتبط باید برای اجرای موفق آن همکاری کنند.

کولیوند همچنین با اشاره به اهمیت امنیت سایبری، خواستار توجه ویژه مدیران به حفاظت از اطلاعات و سامانه‌های اداری شد و افزود: تقویت زیرساخت‌های امنیت اطلاعات و رعایت الزامات مربوطه باید با جدیت دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان، اظهار کرد: در زمینه تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد، اما نظارت بر بازار و مقابله با گران‌فروشی باید با جدیت بیشتری انجام شود.

استاندار سمنان همچنین بر تسریع در آماده‌سازی پروژه‌های قابل افتتاح هفته دولت، تاکید کرد و افزود: دستگاه ها باید اطلاعات پروژه ها را ثبت و برای آن برنامه ریزی داشته باشند.