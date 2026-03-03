هوشنگ جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب، این حادثه را نشانه‌ای از مظلومیت ملت ایران و در عین حال استمرار فرهنگ شهادت‌طلبی و مقاومت در برابر استکبار جهانی دانست.

وی با اشاره به جایگاه والای رهبر انقلاب اسلامی اظهار داشت: حضرت آقا مردی بزرگ و حکیمی خردمند بودند که سالیان سال رهبری انقلاب را بر عهده داشتند و در مسیر استحکام و استمرار آن تلاش کردند. ایشان برای سعادت دنیوی و اخروی مردم بر اساس آموزه‌های دین مقدس اسلام و مذهب شیعه جعفری مجاهدت‌های فراوانی داشتند و سرانجام به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

جمشیدی افزود: این فقدان برای ملت ایران بسیار سخت است، اما آنچه باقی مانده، مرام شهادت‌طلبی و روحیه ظلم‌ستیزی است که در خون و رگ‌های مردم ما جاری است. ملت ایران، ملت امام حسین(ع) است و هرگز زیر بار ذلت و زور نخواهد رفت.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به شرایط کنونی منطقه گفت: امروز تمام قدرت‌های استکباری در یک طرف قرار دارند و ملت ایران در طرف دیگر، اما با عنایت الهی و اقتدار نیروهای مسلح، شکست بر دشمنان تحمیل شده و ادامه خواهد یافت.

جمشیدی با بیان اینکه دشمنان در جریان مذاکرات نیز دست به اقدامات خصمانه زده‌اند، تصریح کرد: در حالی که ما به پیشنهاد مذاکره آنان پاسخ مثبت دادیم، در اوج نامردی رهبر و فرماندهان ما را هدف قرار دادند. این رفتار نشان‌دهنده خوی استکباری و نابکار آنان است.

وی تأکید کرد: ملت ایران باید هوشیار باشند و اخبار را از رسانه‌های داخلی دنبال کنند و اسیر جنگ روانی دشمن نشوند. دشمن تلاش دارد با ترفندهای رسانه‌ای اراده ملت را تضعیف کند، اما اراده ملت ایران پولادین است و پیروزی نهایی وعده الهی خواهد بود.

این کارشناس مسائل سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: حضور مردم در مساجد و پایگاه‌های بسیج در این ایام اهمیت ویژه‌ای دارد. اتحاد و همبستگی ملت ایران مثال‌زدنی است و با همین اتحاد، انقلاب اسلامی استمرار خواهد یافت و مستکبران شکست خواهند خورد.