خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ در حالی که مردم استان سمنان هم‌چون دیگر نقاط ایران اسلامی، این روزها با حضور پرشور و خودجوش خود در صحنه‌های مختلف، بار دیگر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب را ثابت کردند، فضای کشور به سمت یکی از حساست‌ترین مراحل تاریخ خود در حال حرکت است.

شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی داغی بزرگ بر دل‌های ایرانیان و مسلمانان دیگر کشورهای جهان گذاشت، اما مردم غیور ایران اسلامی با حضور در صحنه‌ها و سوگواری‌های این ایام حزن‌انگیز، علیرغم حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی، بار دیگر نشان دادند که میدان را خالی نمی‌کنند و پای ارزش‌های اسلامی و انقلاب خود ایستاده‌اند.

سیل خروشان ملت این روزها حتی شگفتی و تحسین رسانه‌های خارجی را هم برانگیخته، تا جایی که آزادی‌خواهان دنیا لب به ستایش ملتی گشوده‌اند که زیر بار آتش جنگ باز هم قهرمانانه در میدان حضور دارند و صحنه را خالی نمی‌گذارند؛ مردمی که جانانه پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و نمی‌گذارند کشور به دست نااهلان بیفتد. این روزها مردم ما با حفظ انسجام خود تلاش دارند به جهانیان بگویند بر عهدی که با ولایت بسته‌اند هستند و هرگز حتی به قیمت جان شیرینشان صحنه را ترک نمی‌کنند؛ مردمی که با خون خود، درخت تناور انقلاب اسلامی را آبیاری کرده‌اند.

در همین راستا، خبرگزاری مهر در گفت‌وگویی تفصیلی با حجت‌الاسلام علیرضا قنبری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، به تحلیل پیام‌های راهبردی این واقعه، تبعات آن بر صحنه نبرد با دشمن و مهم‌ترین پرسش این روزهای ملت یعنی فرآیند انتخاب رهبر آینده پرداخته است.

با توجه به بیانیه‌های اخیر، ارزیابی شما از شهادت رهبر معظم انقلاب در مقطع کنونی چیست؟

این مصیبت عظمی را ابتدا به ساحت مقدس امام زمان (عج) که امام غریب ما در این ایام داغدار فقدان نائب خویش هستند و سپس به امت وفادار و انقلابی ایران تسلیت عرض می‌کنم.

شهادت آیت‌الله خامنه‌ای در دفتر کارشان و در حالی که از پناهگاه دوری گزیدند، یک پیام راهبردی برای دوستان و دشمنان داشت. ایشان ثابت کردند که در مکتب امام حسین (ع)، عزت و شهادت بر ذلت تن دادن به نظام سلطه ترجیح دارد.

همان‌طور که در بیانات اخیرشان فرمودند «مثلی لا یبایع مثل یزید»، این شهادت، ایده مرکزی انقلاب یعنی نفی طاغوت و تسلیم‌ناپذیری را برای همیشه بیمه کرد. دشمن می‌پنداشت با حذف فیزیکی رهبری می‌تواند جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادارد، اما خون ایشان این ایده را در تاریخ تثبیت کرد.

حضور مردم در این ایام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سیل خروشان جمعیتی که بدون هیچ سازماندهی رسمی به خیابان‌ها ریختند، نشان‌دهنده بلوغ و رشد سیاسی ملت ایران بود. مردم ما در چهار دهه اخیر تحت فشارهای سنگین، آزمون‌های بزرگی چون شهادت سلیمانی، رئیسی و نصرالله را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون به درجه‌ای از بالندگی رسیده‌اند که با فقدان رهبر خود، نه تنها مأیوس نشدند، بلکه انقلابی‌تر شدند.

این حضور خودجوش، سناریوی دشمن برای فعال‌سازی اقلیت‌های داخلی را کاملاً خنثی کرد و بار دیگر ثابت شد که ملت ایران، درس‌های اسلامی و شیعی خود را خوب بلد است.

اینجا است که عظمت معماری امام خامنه‌ای آشکار می‌شود. ایشان طی ۳۷ سال رهبری، نظام را به بلوغ نهادی رساندند. امروز جمهوری اسلامی یک «ساخت سیاسی مستحکم» است که وابسته به اشخاص نیست.

تشکیل سریع شورای موقت رهبری بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تداوم مدیریت جنگ و عدم خلل در امور اجرایی، همگی نشان داد که این نظام با تکیه بر ساختار الهی خود، از عهده سخت‌ترین شرایط برمی‌آید. دشمنان بدانند ترور شخصیت‌ها، این درخت تناور را از پا در نمی‌آورد و به فضل الهی، نظام برای سناریوهای مختلف آماده است.

با تشکیل شورای موقت، نگاه‌ها به مجلس خبرگان است. فرآیند انتخاب رهبر آینده چگونه خواهد بود؟

بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، تعیین رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است که به زودی تشکیل جلسه خواهد داد. خبرگان با درک عمیق از شرایط حساس کنونی که کشور درگیر جنگی تمام‌عیار با دشمن است و با استمداد از روح امام زمان (عج)، فرآیند را با دقت، سرعت و انسجام پیش خواهند برد. ارتقای رهبری نظام همواره با مدد روحی و معنوی حضرت ولی عصر (عج) بوده و این بار نیز چنین خواهد بود.

ویژگی‌های رهبر آینده با توجه به بیانیه‌های تبیینی منتشر شده چیست؟

رهبر تراز انقلاب اسلامی باید دارای چند ویژگی اساسی باشد:

اول، فقاهت و جامع‌الشرایطی برای هدایت جامعه بر اساس موازین اسلامی.

دوم، تسلیم‌ناپذیری در برابر استکبار جهانی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ چرا که حقیقت دین، برائت از طاغوت است و عدم پذیرش ولایت طاغوت، شرط ایمان به شمار می‌آید.

سوم، شجاعت و توانایی مدیریت میدان جنگ در شرایط خطیر کنونی؛ ایشان باید بتوانند فرماندهی کل قوا را در نبرد سرنوشت‌ساز علیه دشمن هدایت کنند.

چهارم، توانایی حفظ هم‌زمان همه آرمان‌های انقلاب مانند عدالت، استقلال، آزادی و پیشرفت؛ چرا که حفظ همه این آرمان‌ها، ضامن بنیادین انقلاب است.

و پنجم، برخورداری از پشتوانه مردمی و توانایی ایجاد وحدت و انسجام ملی.

و پیام نهایی شما؟

پیام من به دشمنان این است که شهادت رهبران، جبهه مقاومت را تضعیف نمی‌کند، بلکه شعله‌ورتر می‌سازد. به فضل الهی و با عنایت امام زمان (عج) و انتخاب رهبری حکیم از سوی خبرگان، این انقلاب با قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد.

خدا هست و نصرت خدا هم هست. این ملت با تکیه بر این وعده الهی، نبرد سرنوشت‌ساز را برای نابودی نهایی نظام سلطه به پیش خواهد برد.