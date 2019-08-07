به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز (چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸) در نطق پیش از دستور خود در جلسه این شورا، روایتی از اجلاسیه فوق‌العاده خبرگان در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ برای انطباق شرایط و صفات رهبری با قانون اساسی بازنگری‌شده و تأیید و تأکید مجدد خبرگان بر رهبری آیت‌الله خامنه‌ای بیان کرد.

آیت‌الله جنتی که خود از اعضای وقت مجلس خبرگان رهبری بوده، با تأکید بر اینکه پس از رحلت امام خمینی (ره)، مجلس خبرگان اجازه نداد خلاء در رهبری کشور به وجود آید و با انتخاب درست و به‌جای آیت‌الله خامنه‌ای از سوی خبرگان ملت این خلاء پر شد، خاطرنشان کرد: پس از آنکه قانون اساسی جدید و بازنگری‌شده از سوی مردم در ۶ مرداد ۱۳۶۸ با بیش از ۹۷ درصد رأی آورد، اجلاسیه فوق‌العاده خبرگان در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ برگزار شد.

دبیر شورای نگهبان افزود: در آن اجلاسیه، اصول بازنگری‌شده قانون اساسی درباره وظایف، مسئولیت‌ها، شرایط و صفات مقام رهبری مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: عده‌ای از اعضای خبرگان نظرشان این بود که برای جلوگیری از شائبه‌ها و شبهات آینده، برگزاری اجلاسیه فوق‌العاده برای تأیید و تأکید مجدد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای لازم و ضروری است که سرانجام خبرگان ملت تصمیم گرفتند در آن اجلاسیه مجدداً شرایط و صفات لازم مقام رهبری در قانون اساسی جدید را با آیت‌الله خامنه‌ای انطباق دهند.

آیت‌الله جنتی تصریح کرد: نهایتاً اعضای حاضر در این اجلاسیه، پس از بررسی شرایط و صفات لازم در رهبری با توجه به اصول جدید قانون اساسی این صفات و شرایط را منطبق با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دانسته و با اکثریت قاطع، رهبری ایشان را مجدداً تأیید و تأکید کردند.

وی در ادامه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای را به رهبری جمهوری اسلامی ایران، بهترین انتخاب خبرگان و از الطاف الهی دانسته و خاطرنشان کرد: تاریخ ۳۰ ساله رهبری ایشان و مواضع و اقدامات معظم‌له بیانگر آن است که همچنان آیت‌الله خامنه‌ای بدیلی در جمهوری اسلامی ایران ندارند و تاکنون انقلاب را به درستی رهبری کرده‌اند.

دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه به مناسبت روز خبرنگار ضمن تبریک به همه اصحاب خبر، از زحمات و خدمات خبرنگاران و تمام عوامل و اصحاب رسانه تقدیر و تشکر کرد و یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه به ویژه شهید محمود صارمی را گرامی داشت.