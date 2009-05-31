آیت الله محمد علی تسخیری کاندیدای انتخابات میاندوره ای خبرگان رهبری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه های آتی خود در صورت راهیابی به مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: نمایندگان مجلس خبرگان با توجه به قانون اساسی 3 وظیفه اساسی دارند که 2 وظیفه مهم آنها به مقتضای قسم نامه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بر دوش آنها قرار دارد.

وی تصریح کرد: طبق ماده 107 قانون اساسی اعضای مجلس خبرگان رهبری با توجه به اجتهاد خود صلاحیت های فردی را که به عنوان رهبر پیش بینی شده بررسی می کند که این صلاحیت هم به لحاظ علمی و به لحاظ عدالت و هم دانش، بینش سیاسی، تبدیر، شجاعت و مدیریت برای رهبری و اداره کشور بررسی می شود.

آیت الله تسخیری دومین وظیفه مجلس خبرگان را بررسی تداوم صفات رهبری دانست و خاطر نشان کرد: اصلاح قانون اساسی در شورای بازنگری سومین وظیفه مجلس خبرگان است و علاوه این وظایف این مجلس مسئول حراست از مقام ولایت فقیه و رهبری از هر گونه خدشه و آسیب و برای بهره مندی ملت ایران از این نعمت عظیم الهی است .

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مجلس خبرگان را بی نظیرترین مجالس در سطح جهان دانست و اظهار داشت: این مجلس باید در راه ثبات ولی فقیه و آشنا کردن ملت به وظایفشان و بهره مندی آنان از نعمات الهی در کشور اقدام کنند که یکی از راه ها برای نیل به این اهداف، فعالیت های بین المللی مجلس خبرگان رهبری است.

وی که مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات خبرگان است ، تاکید کرد: یکی از برنامه های من در صورت راهیابی به مجلس خبرگان رهبری بیشتر کردن حضور بین المللی این مجلس در عرصه خارجی است و همچنین مجلس وزین "حکومت اسلامی" - نشریه این مجلس - نیز باید به زبان های عربی و انگلیسی ترجمه شود.

آیت الله تسخیری با بیان اینکه رسانه ملی باید در عرصه انتخابات کوشاتر عمل کند، خاطر نشان کرد: آگاهی ملت در خصوص مجلس خبرگان رهبری باید افزایش یابد و شرایط برای این مجلس باید طوری فراهم گردد که تصمیماتشان راسا قانون محسوب شود و نقش این مجلس در نظام باید پررنگ تر گردد.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان تاکید کرد: رسانه ملی باید به انتخابات مجلس خبرگان رهبری مانند انتخابات ریاست جمهوری دهم بیش از پیش بپردازد.