به گزارش خبرگزاری مهر، برای انتخابات هفتمین دوره شورای شهر تهران که قرار است اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود، ۵۰۶۳ نفر ثبت نام کردند که ۱۶۴ نفر از آنها در جریان بررسی صلاحیت ها رد شدند.

بعد از فرصت ۴ روزه ای که برای شکایت و اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده اعلام شده بود، بررسی مجددی صورت گرفت و در این مرحله بار دیگر صلاحیت ۶۶ نفر مورد تأیید قرار نگرفت.

۶۶ نفری که صلاحیت آنها تأیید نشده باز هم فرصت اعتراض و شکایت دارند، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بررسی لازم را انجام می‌دهد و تا ۲۵ اسفند نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.