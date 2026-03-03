به گزارش خبرنگاران مهر، در پی تجاوز ناجوانمردانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی به کشورمان در نقاطی از شهر و استان تهران صدای انفجار شنیده می شود.
خبرنگاران مهر در شمال شرق استان تهران از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی پردیس خبر میدهند.
شنیده شدن صدای چند انفجار در حوالی اسلامشهر در جنوب غرب استان تهران، رباط کریم و بهارستان نیز تأیید شده است.
در جنوب تهران و حوالی ری نیز بر اساس گزارشهای خبرنگار مهر صدای انفجار شنیده شده است.
البته شنیده شدن این صداها لزوما به معنای هدف قرار گرفتن نقاط مذکور نیست.
صبح سه شنبه نیز صدای انفجار ناشی از تجاوز دشمن خبیث آمریکایی صهیونیستی در دماوند شنیده شده بود.
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