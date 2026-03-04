به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای شهادت خلف صالح روح خدا حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای را تسلیت گفته و بر هوشیاری ملت بزرگ ایران در برابر جنگ تحمیلی ترکیبی دشمن تاکید کرد.

در این بیانیه با اشاره به بیش از ۳۷ سال هدایت داهیانه رهبری شهید تاکید شده است که پیشوا و امام شهیدمان پیش تازی و پرچم داری واقعی جبهه اسلام را در طول سال‌های متمادی عهده دار بود و با شجاعت مثال زدنی و ایمان راسخ خود فصل نوینی از حکمرانی را در تاریخ اسلام و ایران رقم زد وتا آخرین لحظه حیات مبارک و تاریخ ساز خود در برابر کفر، طاغوت و استکبار راهبری امت اسلامی را عهده دار شد.

این بیانیه تاکید کرد ملت بزرگ ایران با اسوه قرار دادن رهبری خود تا پیروزی کامل بر دشمن از پای نخواهد نشست و دوشادوش مدافعان ملت از کیان سرزمین خود دفاع خواهد کرد.

این بیانیه تصریح می‌کند که نمایندگان شما ضمن شرکت در مراسم های سوگ رهبر شهید خود در اقصی نقاط کشور، وفاداری عمیق شان را بر راه و آرمان های امام شهیدشان به نمایش خواهند گذاشت و بر راه گشایی و عملیاتی بودن مصوبات شورای موقت رهبری مصمم وآماده خدمت است.

فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در ادامه بیانیه خود ضمن محکومیت تجاوز به ایران عزیز توسط رژیم بدنام صهیونی و نیروهای آمریکایی که ناجوانمردانه در میانه مذاکرات صورت گرفت، کشتار مردم بی گناه بویژه کودکان مظلوم کشورمان را محکوم کرده و تسلیت گفت.

فراکسیون مستقلین ولایی با تاکید بر اینکه به عنوان سربازان وطن در کنار مدافعان دلیر و شجاع و جان بر کف ایران خواهیم بود، تصریح کرد ملت هوشیار ایران با دقت اهداف این خیانت بزرگ و جنگ علیه موجودیت و یکپارچگی ایران را زیر نظر دارند و بی تردید از این جنگ ترکیبی و تحمیلی سر بلند و پیروز بیرون خواهند آمد.