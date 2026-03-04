به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه تشییع و خاکسپاری پیکر فرشتگان معصوم مینابی نوشت: «پیکر فرشتگان کوچک و معصوم ایران که در شهر میناب توسط موشک‌های آمریکا و اسرائیل قتل عام شدند، دیروز به خاک سپرده شدند. عمر گران‌بهای آنها بی‌رحمانه به دست قاتلان نسل‌کش کوتاه شد، اما یاد آنها برای همیشه در قلب ایران جاودانه خواهد ماند.»

همچنین و ی در پیام دیگری در شبکه ایکس در مورد هدف شرورانه متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در قتل عام کودکان معصوم ایرانی در دبستان شجره طیبه میناب به منظور مشغول‌سازی نیروهای مسلح ایران برای تسهیل تجاوزات خود نوشت: «این کودکان معصوم ایرانی — این فرشتگان کوچک — در حمله‌ای عامدانه به مدرسه‌شان به‌طرزی وحشیانه قتل‌عام شدند؛ حمله‌ای که صرفاً با هدف مشغول‌سازی نیروهای مسلح ایران به عملیات جست‌وجو و نجاتِ اضطراری انجام گرفت تا مهاجمان بتوانند اهداف نظامی را با سهولت و مصونیت بیشتری مورد حمله قرار دهند.

اطلاق عنوان صرفاً «جنایت جنگی» به این رویداد، به‌طرزی تأسف‌بار از بیان عمق شرارت و قساوت چنین فاجعه‌ای قاصر است.»