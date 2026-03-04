به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام شهادت سه نفر از نیروهای کادر درمان در حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونی، این ضایعه را به جامعه پزشکی و خانواده‌های آنان تسلیت گفت.

شهید رباب دهدشتی از کارشناسان رادیولوژی بیمارستان حاج محمود حاج حیدر شهرستان لامرد، شهید علی عبداللهی کارشناس عملیاتی ناحیه غرب اورژانس استان تهران و شهید دکتر علی آریا دستیار سال سوم ارتوپدی بیمارستان سینا از جمله شهدای این حملات بودند که در راه خدمت به مردم و نظام سلامت کشور جان خود را فدا کردند.