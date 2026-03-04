به گزارش خبرگزاری مهر،سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به لغو مراسم وداع با رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای، اعلام کرد: کلیه تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی پیش‌بینی‌شده برای امشب (۱۳ اسفندماه)لغو شده و زمان و مکان برگزاری مراسم متعاقباً از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام خواهد شد. همزمان با اعلام رسمی، جزئیات تمهیدات و محدودیت‌های جدید پلیس راهور نیز اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای خروجی پایتخت افزود: در پی افزایش قابل توجه تردد و شکل‌گیری ترافیک سنگین در مبادی خروجی تهران، از ساعت ۱۶:۰۰ امروز (۱۳ اسفندماه)محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال به‌منظور تخلیه بار ترافیکی یک‌طرفه می‌شود. این محدودیت تا زمان عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در سایر محورهای شمالی از جمله هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت نیز افزایش حجم تردد و در مقاطعی ترافیک سنگین گزارش شده است. در صورت لزوم، تمهیدات ترافیکی متناسب با شرایط هر محور اتخاذ و از طریق پلیس راهور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سردار حسینی تصریح کرد: در حال حاضر تیم‌های گشتی پلیس راه و راهور به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای برون‌شهری و ورودی و خروجی‌های پایتخت مستقر بوده و پایش هوشمند تردد و مدیریت لحظه‌ای جریان عبور و مرور در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به احتمال لغزندگی سطح راه در برخی محورها، سفری ایمن را برای خو دیگران رقم بزنند.

*محمدتقی اعتمادیان