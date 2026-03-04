به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ری‌یل کلیر پالیتیکس»، «جان برنان» رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در مصاحبه ای اعلام کرد: حمله به ایران اشتباهی به شدت بد و هم‌ سطح با حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ است.

رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در این خصوص گفت: فکر می‌ کنم این دومین بار در این قرن است که آمریکا در زمینه دخالت در درگیری‌ های خاورمیانه (غرب آسیا) اشتباه بسیار بدی مرتکب شده است. اولین بار در سال ۲۰۰۳ بود که ما به عراق حمله کردیم و این حمله سال‌ ها و سال‌ ها هرج و مرج، خشونت و تروریسم را به دنبال داشت. این حمله منجر به تولد داعش شد و ما تازه بیش از ۲۰ سال است که از آن سردرگمی و هرج و مرج رنج می‌ بریم.

«جان برنان» در ادامه افزود: حالا ما داریم این حمله بزرگ را علیه یک کشور بسیار بزرگ، ایران، که بسیار بزرگ تر از عراق است، انجام می‌دهیم. بدیهی است که اینجا تاریخ زیادی در منطقه و غیره وجود دارد. از دست دادن جان انسان‌ ها که اکنون شاهد آن هستیم، چنین فاجعه‌ بار، غم‌ انگیز، بی‌ معنی و بی‌ مورد است. همانطور که سناتور «وارنر» گفت، هیچ تهدید قریب‌الوقوعی وجود نداشت. واضح است که من فکر می‌کنم دولت (دونالد ترامپ) اکنون در حال جعل کردن چیزهایی است تا سعی کند آنچه را که اتفاق می‌افتد توجیه کند.

وی گفت: آنچه برای من روشن است این است که بنیامین نتانیاهو، که مدت‌ها می‌خواست این نوع عملیات نظامی علیه ایران داشته باشد، توانست ترامپ را با خود همراه کند و او را به انجام چنین کاری وادار کند. منطقی که مارکو روبیو (درباره بهانه واهی آغاز تهاجم واشنگتن به تهران) ارائه داد، درست نیست.