به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، اظهار داشت: در پی حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی به آزادراه خرمآباد - بروجرد در محدوده تونل «پونه»، بخشهایی از این تونل تخریب شده و در حال حاضر آزادراه مسدود است.
وی اظهار کرد: حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی به آزادراه خرمآباد - بروجرد در محدوده تونل «پونه» رخ داد که در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، گفت: هماکنون عوامل راهداری در حال انجام عملیات بازگشایی مسیر هستند و رانندگان میتوانند از جاده قدیم خرمآباد به بروجرد بهعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.
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