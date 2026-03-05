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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۳۲

حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی به آزادراه خرم‌آباد - بروجرد

حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی به آزادراه خرم‌آباد - بروجرد

خرم‌آباد - در پی حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی به آزادراه خرم‌آباد - بروجرد بخشی از این جاده مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، اظهار داشت: در پی حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی به آزادراه خرم‌آباد - بروجرد در محدوده تونل «پونه»، بخش‌هایی از این تونل تخریب شده و در حال حاضر آزادراه مسدود است.

وی اظهار کرد: حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی به آزادراه خرم‌آباد - بروجرد در محدوده تونل «پونه» رخ داد که در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، گفت: هم‌اکنون عوامل راهداری در حال انجام عملیات بازگشایی مسیر هستند و رانندگان می‌توانند از جاده قدیم خرم‌آباد به بروجرد به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 6765532

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