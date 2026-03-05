سید احمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه تمامی بیمارستان‌های تحت پوشش، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با تمرکز کامل، همچون گذشته به ارائه خدمات به مردم عزیز استان ادامه خواهند داد، اظهار کرد: تا اطلاع ثانوی، مدیریت انجام عمل‌های جراحی الکتیو بر عهده روسای بیمارستان‌ها است تا متناسب با شرایط، تصمیم‌گیری کنند.

وی با اشاره به تشکیل نشست کمیته بحران دانشگاه که با حضور جمعی از معاونان، روسای بیمارستان‌های بجنورد و مدیران دانشگاه برگزار شد، تصریح کرد: رصد و بازدیدهای میدانی به صورت مستمر در بیمارستان‌های استان در حال انجام است تا با تمهیدات بیشتر بتوانیم خدمات درمانی را به بهترین شکل در این شرایط به مردم ارائه دهیم.



رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیزتصریح کرد: تا اطلاع ثانوی، بیمارستان‌ها قسمتی از ظرفیت خود را برای بحران خالی نگه داشته و روسای بیمارستان‌ها مدیریت انجام عمل‌های جراحی الکتیو را برعهده بگیرند.



وی افزود: تمام مدیران بخش‌های مختلف درمانی استان در راستای آمادگی هرچه بیشتر مراکز درمانی در ارائه خدمات مطلوب به مردم، نظرات و برنامه‌های خود را اعلام و بر فعال بودن سازوکارهای پشتیبانی، هماهنگی بین‌بخشی و آماده‌باش کامل مراکز درمانی تأکید کردند.