خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: صبح پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، اصفهان با یک مراسم تشییع پیکر مطهر، دل هر عزادار را به فکر و فروتنی و مقاومت گره زد. ۳۰ شهید مدافع امنیت، که در حملات اخیر نیروهای آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسیده بودند، با یک کاروان مقدس از میدان بزرگمهر به سوی گلستان شهدا حرکت کردند. این مراسم نه تنها یک عزاداری، بلکه یک نماد از ایستادگی، اتحاد و افتخار مردم اسلامی بود.

میدان بزرگمهر در این روز به یک صحنه از عزاداری عمیق و حماسه بی‌نظیر تبدیل شد. صبح اصفهان با صدای فریادهای عزادارانه و شعارهای مقاومت، به یک میدان اسلامی تبدیل شد. مردم ولایی اصفهان با حضور گسترده و بی‌نظیر در این مراسم، میزبان این کاروان مقدس بودند. هزاران عزادار با دستان به هم گرفته و چشمان پر از اشک، به سوی پیکر مطهران حرکت کردند.

نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا

فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از دهان‌های هزاران عزادار و روزه دار به صدا در آمد. شعارهایی مثل «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» نیز با صدای بلند و همراه با اشک‌های غمگین مردم به گوش رسید. این شعارها نشان‌دهنده اراده ناب مردم ایران برای ادامه مسیر مقاومت و دفاع از ارزش‌های انقلاب بود.

کاروان تشییع با حضور رهبران، فرماندهان، خانواده‌های شهدا و هزاران عزادار، از میدان بزرگمهر به سوی گلستان شهدا حرکت کرد. این مسیر، که با عطر اشک و افتخار پر شده بود، نمادی از اتحاد و ایستادگی مردم اسلامی بود. مردم با دل‌هایی پر از افتخار و غم، پیکر مطهران را همراهی کردند. هر گام این کاروان، یک گام از دل مردم به سوی مزار ابدی شهدا بود.

در طول مسیر، مردم با خواندن سوره‌های قرآنی، دعاها و شعرهای مقاومت، این مراسم را به یک فضای معنوی و اسلامی تبدیل کردند. فضایی که در آن هر چهره ایستاده، هر فریاد عزادارانه، و هر چشمان پر از اشک، یک پیام قوی از ایستادگی و اتحاد بود.

اتحاد مقدس در تشییع شهدا

این مراسم نه تنها یک عزاداری، بلکه یک پیام قوی از ایستادگی و اتحاد مردم اسلامی نسبت به دشمنان بود. شهدا، که از مأموران و فرماندهان امنیتی بودند، با فداکاری خود در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کردند و اکنون در آغوش گرم مردمی که به آن‌ها افتخار می‌کنند، به مزار ابدی‌شان اعزام می‌شوند.

در این مراسم سخنران ضمن تاکید به سخنان رهبر شهید گفت: در این روزها حساس مردم اصفهان با حضور گسترده در میادین، اتحاد مقدس را به خوبی به نمایش گذاشتند. امام شهید (ره) در توصیه‌هایش به مردم یادآوری کردند که اختلاف نظر ممکن است وجود داشته باشد، اما دشمن اصلی ما یکسان است و باید با هم خانواده باشیم. همچنین، اهمیت استغاثه به امام زمان (عج) و اهل بیت (ع) به‌خوبی به یاد آورده شد و مردم با فریادهایی از ایمان و امید، پیروزی را به خدا سپرده و مبارزه را تا انتها ادامه دادند.

پس از رسیدن کامل کاروان تشییع به گلستان شهدا، مراسم خاکسپاری با حضور گسترده مردم و رهبران برگزار شد. این مراسم با خواندن فاتحه، دعاها و گفتن سخنرانی‌هایی از سوی فرماندهان و رهبران، به پایان رسید. شهدا در مزارهایی که نمادی از افتخار و مقاومت هستند، به خاک سپرده شدند.

در واقع این مراسم یادآوری بود که مردم ایران هرگز از مسیر مقاومت و دفاع از ارزش‌های انقلاب فرو می‌روند. شهدا، نمادی از این اراده ناب هستند و مراسم تشییعشان، یک فراخوان به همه مردم اسلامی است تا در مسیر مقاومت و ایستادگی همراه باشند.