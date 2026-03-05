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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

خطوط تلفنی بهزیستی ۱۲۳ و ۱۴۸۰ بیست و چهار ساعته شد

خطوط تلفنی بهزیستی ۱۲۳ و ۱۴۸۰ بیست و چهار ساعته شد

خطوط مشاوره تلفنی بهزیستی ۱۲۳ و ۱۴۸۰، ۲۴ ساعته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که خطوط تلفنی ۱۴۸۰ (مشاوره اجتماعی و روان‌شناختی) و ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) از این پس به‌صورت بیست‌وچهار ساعته در دسترس شهروندان قرار دارند.

بر اساس این گزارش، شهروندان محترم در سراسر استان تهران می‌توانند در صورت نیاز به مشاوره اجتماعی، روان‌شناختی، یا فوریت‌های اجتماعی با شماره‌های مذکور تماس بگیرند و از خدمات کارشناسان بهزیستی بهره‌مند شوند.

خط ۱۴۸۰ به ارائه مشاوره خانواده، روان‌شناختی و مدیریت بحران‌های فردی و خانوادگی اختصاص دارد و خط ۱۲۳ به موارد فوریتی مانند کودک‌آزاری، همسرآزاری، خشونت خانگی و آسیب‌های اجتماعی پاسخ می‌دهد.

کد مطلب 6765934
محمد رضازاده

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