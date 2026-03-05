خطوط تلفنی بهزیستی ۱۲۳ و ۱۴۸۰ بیست و چهار ساعته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که خطوط تلفنی ۱۴۸۰ (مشاوره اجتماعی و روان‌شناختی) و ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) از این پس به‌صورت بیست‌وچهار ساعته در دسترس شهروندان قرار دارند.

بر اساس این گزارش، شهروندان محترم در سراسر استان تهران می‌توانند در صورت نیاز به مشاوره اجتماعی، روان‌شناختی، یا فوریت‌های اجتماعی با شماره‌های مذکور تماس بگیرند و از خدمات کارشناسان بهزیستی بهره‌مند شوند.

خط ۱۴۸۰ به ارائه مشاوره خانواده، روان‌شناختی و مدیریت بحران‌های فردی و خانوادگی اختصاص دارد و خط ۱۲۳ به موارد فوریتی مانند کودک‌آزاری، همسرآزاری، خشونت خانگی و آسیب‌های اجتماعی پاسخ می‌دهد.