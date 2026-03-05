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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

تجمع بازاریان همدان در سوگ رهبر انقلاب در مسجد جامع

تجمع بازاریان همدان در سوگ رهبر انقلاب در مسجد جامع

همدان- بازاریان همدان در سوگ شهادت رهبر انقلاب و اعتراض به جنایات آمریکا در مسجد جامع همدان تجمع کردند.

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کد مطلب 6765974

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