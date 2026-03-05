https://mehrnews.com/x3bwZ7 ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰ کد مطلب 6765974 استانها همدان استانها همدان ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰ تجمع بازاریان همدان در سوگ رهبر انقلاب در مسجد جامع همدان- بازاریان همدان در سوگ شهادت رهبر انقلاب و اعتراض به جنایات آمریکا در مسجد جامع همدان تجمع کردند. دریافت 34 MB کد مطلب 6765974 کپی شد مطالب مرتبط سوگ شهادت «قائد امت» به همت دانشجویان در کرمانشاه برگزار میشود استان سمنان در سوگ رهبر شهید؛ اعلام برنامهها در ۲۴ نقطه اجتماع بزرگ زنان زینبی شهرستان بابل تجمع مردم خلخال در سوگ رهبر شهید ایستاده ایم مثل سیدعلی برچسبها فرهنگ ایثار و شهادت رهبر شهید همدان
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