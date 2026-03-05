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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

راهپیمایی محکومیت جنایات پس از اقامه‌ نمازجمعه این هفته در سراسر کشور

راهپیمایی محکومیت جنایات پس از اقامه‌ نمازجمعه این هفته در سراسر کشور

شورای هماهنگی تبلیغات از نمازگزاران نماز جمعه  دعوت کرد پس از اقامه‌ نماز با حضوری حماسی، متحد و دشمن‌شکن در سراسر کشور، در راهپیمایی محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر،شورای هماهنگی تبلیغات از نمازگزاران نماز جمعه دعوت کرد پس از اقامه‌ نماز با حضوری حماسی، متحد و دشمن‌شکن در سراسر کشور، در راهپیمایی محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی حضور یابند. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ، شهیدپرور و روشن‌ضمیر ایران، در این روزهای خطیرِ تاریخی، بار دیگر نشان داد که انسجام اجتماعی‌اش در مسیر ایمان و امید و مقاومت، رو به تزاید و تصاعد و بالندگی است و این همبستگی فزاینده، نمایش عینی وحدت راهبردی مردم با خون امام شهیدشان و تجلی اراده‌ی جمعی ملتی است که در پرتو خون شهیدان، راه پایداری و ایستادگی را تا قله‌های عزت دنبال می‌کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محکومیت شدید کشتار وحشیانه و ضدبشری وحوش آمریکایی صهیونیستی ، اعلام می‌دارد که راهبرد حملات هوایی آمریکا و رژیم فاسد و جعلی صهیونیستی، در سطح میدانی و راهبردی ،عملا شکست خورده است و انسداد آبراه استراتژیک خلیج فارس ابتکار عمل را به‌دست نیروهای مسلح جان‌برکف جمهوری اسلامی ایران و متحدانش در محور مقاومت قرار داده است.

این تحولات شگرف، نویدبخشِ دگرگونی عمیق در معادلات امنیتی جهان و هندسه‌ی قدرت و حکمرانی منطقه است و به فضل الهی، معادله‌ی جدیدی از امنیت در منطقه و جهان در حال بازتعریف است که بر محور عدالت، اقتدار ملت‌ها و اراده‌ی مشترک امت اسلامی برای پایان‌دادن به سیطره‌ی ظلم جهانی استوار خواهد شد.

در افق این پویایی نو، طلوع خاورمیانه‌ای زیبا، مستقل، امن و عدالت‌محور به‌روشنی قابل رؤیت است. خاورمیانه‌ای که از خاکستر رنج‌ها، به شکوفایی ایمان و آزادی خواهد رسید.

از این‌رو، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از تمامی نمازگزاران بصیر و انقلابی نماز جمعه دعوت می‌نماید تا جمعه این هفته بلافاصله پس از اقامه‌ی نماز با حضوری حماسی، متحد و دشمن‌شکن در سراسر کشور، در راهپیمایی محکومیت جنایات بی سابقه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز ارادت و احساسات میلیونی به امام و رهبر شهید، ایت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی) شرکت کنند.

این حضور ، سندی زنده از استمرار حیات ایمان در رگ‌های این سرزمین و جلوه‌ای از اراده‌ی خلل‌ناپذیر ملتی است که تاریخ آینده‌ی منطقه و جهان را با گام‌های خود رقم می‌زند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

کد مطلب 6766114
محسن صمیمی

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