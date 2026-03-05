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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

شرایط پایدار واحدهای اقتصادی لرستان؛ حقوق کارگران به موقع پرداخت شود

شرایط پایدار واحدهای اقتصادی لرستان؛ حقوق کارگران به موقع پرداخت شود

خرم‌آباد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به شرایط پایدار واحدهای اقتصادی استان، بر لزوم پرداخت به موقع حقوق کارگران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان روز پنج شنبه در بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی استان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع کالاهای اساسی، با هدف پایش مستمر بازار و نظارت بر تأمین‌کنندگان اصلی کالا و حمایت از کارگران و کارفرمایان، بر نقش مؤثر کارگران در تولید و اهمیت همدلی میان کارفرمایان و کارگران برای عبور از شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

تولید، ضرورت استراتژیک کشور

وی افزود: در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی، تولیدکنندگان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به واردات، چرخ‌های تولید را حفظ کنند تا نیازهای کشور تأمین و چرخه تولید پایدار بماند.

توصیفیان تأکید کرد که پایداری تولید تنها یک راهکار اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای امنیت غذایی و آرامش روانی جامعه به شمار می‌رود.

اهمیت نیروی کار و حمایت از معیشت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به شرایط پایدار واحدهای اقتصادی استان گفت: کارفرمایان باید بدانند نیروی کار سرمایه اصلی و موتور محرکه تولید است؛ بنابراین پرداخت به موقع حقوق و رفع مشکلات معیشتی آنان نه تنها یک تعهد قانونی، بلکه وظیفه‌ای ملی و اخلاقی برای تقویت بنیه دفاعی و اقتصادی کشور است.

نظارت بر توزیع کالا و همدلی اجتماعی

توصیفیان همچنین بر لزوم رصد دقیق شبکه توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری و هم‌افزایی اطمینان حاصل کنند که کالاها با کیفیت و قیمت مناسب، بدون واسطه‌گری‌های غیرضروری و دلالی، به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

وی با اشاره به ماه مبارک رمضان، این ایام را فرصتی برای تقویت روحیه معنوی و همبستگی اجتماعی دانست و تأکید کرد که دغدغه‌های معیشتی شهروندان نیز باید به حداقل برسد، که خوشبختانه ستاد تنظیم بازار استان این امر مهم را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6766127

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