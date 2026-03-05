شرایط پایدار واحدهای اقتصادی لرستان؛ حقوق کارگران به موقع پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان روز پنج شنبه در بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی استان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع کالاهای اساسی، با هدف پایش مستمر بازار و نظارت بر تأمین‌کنندگان اصلی کالا و حمایت از کارگران و کارفرمایان، بر نقش مؤثر کارگران در تولید و اهمیت همدلی میان کارفرمایان و کارگران برای عبور از شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

تولید، ضرورت استراتژیک کشور

وی افزود: در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی، تولیدکنندگان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به واردات، چرخ‌های تولید را حفظ کنند تا نیازهای کشور تأمین و چرخه تولید پایدار بماند.

توصیفیان تأکید کرد که پایداری تولید تنها یک راهکار اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای امنیت غذایی و آرامش روانی جامعه به شمار می‌رود.

اهمیت نیروی کار و حمایت از معیشت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به شرایط پایدار واحدهای اقتصادی استان گفت: کارفرمایان باید بدانند نیروی کار سرمایه اصلی و موتور محرکه تولید است؛ بنابراین پرداخت به موقع حقوق و رفع مشکلات معیشتی آنان نه تنها یک تعهد قانونی، بلکه وظیفه‌ای ملی و اخلاقی برای تقویت بنیه دفاعی و اقتصادی کشور است.

نظارت بر توزیع کالا و همدلی اجتماعی

توصیفیان همچنین بر لزوم رصد دقیق شبکه توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری و هم‌افزایی اطمینان حاصل کنند که کالاها با کیفیت و قیمت مناسب، بدون واسطه‌گری‌های غیرضروری و دلالی، به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

وی با اشاره به ماه مبارک رمضان، این ایام را فرصتی برای تقویت روحیه معنوی و همبستگی اجتماعی دانست و تأکید کرد که دغدغه‌های معیشتی شهروندان نیز باید به حداقل برسد، که خوشبختانه ستاد تنظیم بازار استان این امر مهم را دنبال می‌کند.