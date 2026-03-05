به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان بازدیدهای میدانی بازرسان ، وضعیت موجودی اقلام ضروری در بازار مطلوب بوده و کمبودی مشاهده نشده است.

وی اظهار کرد: نظارت‌ بازرسان کارگروه تنظیم بازار با هدف جلوگیری از احتکار، کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز مردم به‌صورت مستمر انجام می شود.

فرماندار گناوه ادامه داد: باتوجه به شرایط خاص پیش آمده ، به نانوایی ها اعلام شده در سه نوبت اقدام به پخت نان به مردم کنند.

وی با بیان اینکه مردم از خریدهای هیجانی پرهیز کنند، تاکید کرد: حفظ آرامش بازار، مهم‌ترین مأموریت مجموعه مدیریتی شهرستان بوده است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

فرماندار گناوه از همشهریان و مسافران خواست، تخلفات مانند گران‌فروشی یا کم‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ یا ستاد تنظیم بازار شهرستان گزارش دهند تا سریعاً رسیدگی شود