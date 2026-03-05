گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم در بازار این شهرستان به‌صورت کامل و به وفور موجود است و هیچ کمبودی در بازار مشاهده نشده است.

وی افزود: بازرسان کارگروه تنظیم بازار با هدف جلوگیری از احتکار، کنترل قیمت‌ها و تأمین نیاز مردم، به‌صورت مستمر نظارت می‌کنند و هرگونه تخلفی به‌موقع پیگیری می‌شود.

فرماندار کنگان در ادامه گفت: در جریان بازدیدهای میدانی بازرسان، وضعیت موجودی اقلام ضروری در بازار مطلوب بوده و هیچ کمبودی گزارش نشده است.

زیبا همچنین افزود: با توجه به شرایط خاص پیش‌آمده، به نانوایی‌ها اعلام شده است که در سه نوبت اقدام به پخت نان کنند تا نیاز مردم به‌خوبی تأمین شود.

وی از همشهریان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفی مانند گران‌فروشی یا کم‌فروشی، آن را از طریق سامانه ۱۲۴ یا ستاد تنظیم بازار شهرستان گزارش دهند تا سریعاً رسیدگی شود.

فرماندار کنگان در پایان با بیان اینکه مردم باید از خریدهای هیجانی پرهیز کنند، تاکید کرد: حفظ آرامش بازار، مهم‌ترین مأموریت مجموعه مدیریتی شهرستان است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.